Az Alba Fehérvár elleni idegenbeli sikert követően hazai környezetben a rossz formában lévő Budaörs együttesét látta vendégül a DVSC Schaeffler a kézilabda NB I. 8. fordulójában. A papírforma alapján úgy tűnt, a meccs sima lesz, de a várnál sokkal szenvedősebben alakult...

Az Esztergom és a Győr után a Budaörstől is kikapott a DVSC Schaeffler

Forrás: Molnár Péter

A mérkőzést a piros mezben tündöklő Loki kezdte, ám a gépezet már ekkor is akadozott. A találkozó első gólját 2. percben Szöllősi-Schatzl Nadine dobta, majd két perccel később Füzi-Tóvizi egyenlített (1–1). A Loki-játékosok támadásban rendkívül sokat hibáztak – ugyanakkor a csapat védekezése ha nem is volt hibátlan, de még egészen jól működött. A 7. minutumban a Debrecenben nevelkedett, de az ellenfélt erősítő Marincsák Nikolett is eredményes volt, ekkor először volt két gól volt a felek között (2–4). A debreceniek formán kívül kézilabdáztak, látta ezt Szilágyi Zoltán is, aki a 11. percben 4–6-os állásnál időt kért.

Pontot rabolt a Budaörs Debrecenből

Forrás: Molnár Péter

Aztán hazai oldalról Sercien-Ugolin lövését Vártok Ramóna védte, majd Tóth Nikolett és Grosch Vivien is csak a felsőlécet találta el, és bár Tamara Haggerty és Petrus Mirtill megzörgette a hálót, a 17. percben még mindig a Pest vármegyei gárda vezetett (6–7). Ekkor a vendégek mestere, Buday Dániel is magához hívta együttesét, ám Csernyánszki Liliána mégis egalizált. Mikor már minden úgy tűnt, hogy a Vasutas eredményesebb lesz, a fekete dresszt viselő, gördülékenyebben kézilabdázó budaörsiek megint kettővel mentek. Kristin Thorleifdóttir sorozatban háromszor is pontosan célzott, ám így is döntetlen volt az állás.

A 30. percben megtört az addigi átok, a meccsen először vezetett a DVSC Schaeffler (12–11) – Petrus fantasztikus indítása után Töpfner Alexandra szerzett gólt. A túloldalon még Gorilska Liliia is túljárt a debreceniek eszén, de Szekerczés Luca hetest hibázott, így a szünetben 12–12 állt az eredményjelzőn.

DVSC Schaeffler-Budaörs: Megjósolhatatlan volt, hogy mi lesz a végkimenetel

A második félidő rémálomszerűen indult a Loki számára: Füzi-Tóvizi Petrát két percre kiállították, majd Uhrin Lili duplázott (12–14). Noha a piros-fehérek utána nem hagyták meglógni ellenfelüket, elöl és hátul egyaránt annyit hibát vétettek, amennyi nem fér bele. Noha Jessica Ryde néhány védéssel felhívta magára a figyelmet, a debreceniek fejben talán már a vasárnapi, Valcea elleni Európa-liga csoportkörért vívott meccsnél jártak. Pedig Szilágyi Zoltán együttese nem engedhette meg magának azt, hogy odaad két pontot egy olyan csapatnak, amely alap esetben ha nem is simán, de a papírforma alapján verhető lenne.