Bár nem indult könnyen a Loki fehérvári vendégjátéka, de végére kisimultak a debreceni arcokm hiszen megérdemelten nyertek a piros-fehérek. Sűrű időszak vár a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatára, hiszen 15 nap leforgása alatt öt meccset – köztük 2 Európa Liga-selejtezőt, valamint a Budaörs és a Mosonmagyaróvár elleni bajnokikat – játszanak a lányok a részben debreceni rendezésű kézilabda-Európa-bajnokság miatt. Az első ellenfél rögtön a 2 győzelemmel és 4 vereséggel a 8. helyen álló Alba Fehérvár KC együttese volt az NB I. 7. fordulójában szombat délután. A szezon talán legkiszámíthatatlanabb együttese az Alba eddig: hazai pályán legyőzték le a Vácot, a Mosonmagyaróvárt, ám sima meccsen kikaptak Kisvárdán és otthon a Dunaújvárostól. Legutóbb szerdán a bajnokságban a Lokit is legyőző, eddig százszázalékos Esztergom együttesét búcsúztatták a Magyar Kupában. Nemhiába nyilatkozta a Debrecen honlapjának Jessica Ryde, a Loki svéd válogatott kapusa, hogy figyelni kell a fehérváriakra, mert minőségi játékosokkal rendelkeznek.

Idegenben nyert szombaton a DVSC Schaeffler

Nehezen indult a meccs a DVSC Schaeffler számára

A DVSC a Jessica Ryde - Töpfner Alexandra, Océane Sercien-Ogulin, Füzi-Tóvizi Petra, Kristin Thorleifsdóttir, Jovovics Jovana, Petrus Mirtill összeállításban nyitotta a saját kapuja előtt az összecsapást.

Támadásban Tóth Nikolett váltotta Thorleifsdóttirt, Füzi-Tóvizi Petra szerezte az első debreceni gólt. Az elején az volt a forgatókönyv, hogy a hazaiak vezettek, a Loki pedig egyenlített. Először a 8. perben 6–5-nél vezetett a Debrecen Sercien-Ogulin góljával. Sőt, rögtön meg is duplázta az előnyt, amelyet jó ideig tartott is a piros-fehér együttes. A 18. minutumban jött az első hazai időkérés, majd a debreceni friss erők is. Szilágyi Zoltán még a kapuban is cserélt, érkezett Catherine Gabriel. Jót tett a kis szünet a hazaiaknak, mert nemcsak hogy egyenlítettek, hanem fordítottak is (21. perc: 14–13). Nem sokkal később Szilágyi Zoltán vezetőedző érezte úgy, hogy meg kell nyugtatnia tanítványait. A hajrába lépve Töpfner sajnos két helyzetet is elhibázott a szélről emberelőnyben, a másik oldalról azonban Petrus nem tévesztett, így ennek, Füzi-Tóvizi 5 góljának, illetve a jól védő Gabrielnek is köszönhetően

17–16-os DVSC-vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok.

Fokozatosan húzott el a Loki

A második játékrészben Sercien-Ogulin nyitotta gólok sorát, és a DVSC Schaeffler meglépett 21–17-re. Felkeményedett a Loki védekezése, ám támadásban becsúszott két meggondolatlanság is: Jovovics és Gabriel is megpróbálkozott az üres kapus góllal, de egyikük sem járt sikerrel, így maradt a négy közte. Az ötperces gólcsendből a hazaiak mozdultak el a nézők nagy örömére. A 42. minutumban 23–18-as vendégvezetésénél időt kért az Alba kispadja.

Három a magyar igazság elvén a harmadik üres kapus debreceni kísérlet már kaput talált, Thorleifsdóttir volt eredményes.

Egy ideig 6-7 gólon billegett a különbség az együttesek között. Az utolsó tíz percre 28–23-as vendégelőnynél fordultak a felek. Több hiba is csúszott a támadásokba, de végül 27–32 lett az Alba-DVSC, megérdemelten nyert a Loki.