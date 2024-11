Mint ismert, a DVSC a több játéklehetőség és az NB II-ben való fejlődés érdekében több fiatal játékosát is kölcsönben játszatja a másodosztályban. Tehetségeik továbbra is szerepet kapnak csapataikban, a hétvégén a Tatabányán 2-1-es vereséget szenvedő BVSC-ben Erdélyi Benedek védett, David Nwachukwu kezdőként 83 percet játszott, Batai Tamás pedig a 83. percben állt be – közölte honlapján a DVSC.

A DVSC tehetségei továbbra is szerepet kapnak

Forrás: dvsc.hu

Mint írják, az Ajkán ikszelő (1-1) Mezőkövesd együttesében Cibla Flórián a kezdőcsapat tagja volt, végig is játszotta a mérkőzést. Gyenti Kristóf a Kisvárdán kikapott (0-1) Békéscsabában kezdőként 71 percet töltött a pályán.