Nem lehet csodát tenni

Ha a végjátékban kicsit nagyobb szerencséje van a Lokinak, még szorosabb lehetett volna a vége, de nem szabad elfeledni, a jó védekezéshez társult egy kiváló kapusteljesítmény Jessica Ryde részéről, aki komoly támaszt és stabilitást adott hátulról a csapatnak – erre most is nagy szükség lehet majd.

Némi bizonytalanságot jelenthet, hogy Rasmus Poulsen személyében éppen az első meccs előtt neveztek ki új edzőt a románok, kérdés a visszavágóra kitalál-e valami újat a dán szakember. – Pár nap alatt csodát nem lehet tenni, előzetesen már feltérképeztük őket, azt kaptuk vissza tőlük az első meccsen amire számítottunk, nem voltak olyan változtatások, amivel megleptek volna minket. Előfordulhat, hogy vasárnap kirukkolnak pár apróbb változtatással, de nekik is mérkőzésük volt a hét közepén idegenben, most is utazni fognak, nem igazán lehetett idejük nagy dolgokat betanulni.

Az első összecsapáson is látható volt, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt, a Hódosban a közönségünk segítségével kiharcolhatjuk továbbjutást

– bizakodott Kudor Kitti.

Adja a tévé

A DVSC-Valcea mérkőzés vasárnap 18 órától kezdődik. Az előzetes jegyigénylésekből kiindulva szinte biztos, hogy elővételben elfogy az összes belépő, így jó hír a drukkereknek, hogy a Sport1 élőben közvetíti majd a mérkőzést.

Amennyiben továbbjut a Loki, bekerül az Európa-liga csoportkörébe.