Az öltözőben ”maradtak”

Fordulás után rögtön az első öt támadását elhibázta a DVSC kézilabdacsapata, jött is rögtön az időkérés, mivel egyre zárkózott a Mosonmagyaróvár. Aztán sorrendben a hatodik és a hetedik is kimaradt, végül Csernyánszki tett pontot a Loki közel 7 perces góliszonyára. Támadásban láthatólag teljesen elbizonytalanodtak a debreceniek, négyszer is eladták a labdát a második félidő első 10 percében. Meg is lett az eredménye a leolvadásnak, a 42. percben már a hazaiak vezettek (21–20).

A közönség is tűzbe jött, de mindezért csak magukat hibáztathatták a debreceniek, mert hagyták felállni a hazaiakat a nehéz helyzetükből. Idegőrlő volt látni, hogy időnként milyen hibákat, butaságokat csináltak a lányok a pályán, pedig ez a Mosonmagyaróvár bőven sebezhető volt. Jovovics kiállítása után Thorleifsdóttir vette hátára a csapatot, egymás után háromszor is betalált. Védekezésben zavaróra állt át a Loki, de ez ne zavarta meg Tóth Esztert, aki biztos kézzel értékesítette a dunántúliaknak befújt heteseket, és ha kellett, távoltól is elvállata a lövéseket.

Egy gólos debreceni előnynél fordultak a hajrára a felek, Gabriel hetest fogott, Sercien-Ogulin kaput talált,végül Mosonmagyaróvár-DVSC 29–31. Idegőrlő csatában szerezte meg a két bajnoki pontot a Loki.

A piros-fehérekre a héten még még egy nagyon nehéz mérkőzés, a Valcea elleni Európa-liga-visszavágó vár vasárnap este a Hódosban.