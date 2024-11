Ebben az idényben nem lesz csoportkörös a Loki, és csak saját magát okolhatja érte. Az őszi idény legfontosabb meccse várt a DVSC kézilabda együttesére vasárnap este, hiszen a tét a nemzetközi kupatavasz volt. Az Európa-liga-selejtező 3. körének első, romániai mérkőzésén 33–31-re kapott ki az SCM Ramnicu Valcea együttesétől a Loki, így jó esély mutatkozott rá, hogy a debreceni lányok ledolgozzák a hátrányukat a Hódosban, és bejussanak a csoportkörbe, aztán láttuk, mi lett... Az összecsapásra minden jegy elfogyott gyakorlatilag, így meccshangulatban indult a 60 perc. Szilágyi Zolán vezetőedző ezúttal a Jessica Ryde – Grosch Vivien, Océane Sercien-Ugolin, Füzi-Tóvizi Petra, Csernyánszki Liliána, Jovovics Jovana, Petrus Mirtill összeállítású kezdőnek szavazott bizalmat.

Csernyánszki Liliána, a DVSC kézilabdacsapatának irányítója is hiába igyekezett

DVSC kézilabda: ideges első félidő

Sercien-Ugolin rögtön betalált az első támadásból, de a vendégek egyenlítettek. Az odavágón parádézó Ryde pillanatai következtek, a DVSC Schaeffler svéd válogatott kapusa előbb egy hetest, majd a duplázást is hárította. Utána – vélhetően a nagy tét miatt – kimaradt pár támadásrói kísérlet, de aztán az első számú hetes lövővé előlépett Sercien-Ogulin valamennyire megnyugtatta a kedélyeket.

Szólt a Ria, ria Hungária!, de a mintegy 60 fős román vendégtábor is zengte a maga ritmusait.

Ha nem volt lehetőség gyors indításra, mindkét gárda megfontoltan építkezett az ellenfél kapuja előtt, valószínűleg egyikük sem akart belemenni egy adok-kapokba. A 10. percben átvették a vezetést a románok, de az eleinte inkább védekezésben szerepet kapó Kristin Thorleifsdóttir egalizált. A bejátszásokkal meggyűlt a baja a DVSC kézilabda csapatának, ezeket a hibákat kihasználta a Valcea, és kétgólos vezetésre tett szert, Szilágyi Zoltán időt is kért azon nyomban (18. perc, 6–8). Érkezett Kristina Dramac jobbátlövőbe, beállóba pedig a holland válogatott Tamara Haggerty. Csernyánszki betörésből szerzett gólja nagyon kellett, hogy ne apadjon a lelkesedés. A közönség mellett a kispad is aktív volt, a cserejátékosok is tüzelték a pályán lévőket. A félidő derekán háromra nőtt a vendég fór, ahogy lettek egyre kapkodóbbak a debreceni lányok, úgy váltak fokozatosan nyugodtabbá a románok.

Sajnos gyakorlatilag egy gyorsindítást nemtudott végigvinni a Debrecen az első játékrésben, felállt fal ellen pedig azok a fránya bejátszások nem akartak összejönni, a hazai beállókhoz el sem jutott a labda.

A vendégjátékosok rendre megtalálták a rést a debreceni védekezésben, a megelőző faultok nem működtek, vagy az ütközések után tovább tudtak sodródni a Valcea kézisei. Ennek ellenére 15–15-ös állásnál vonultak szünetre a csapatok.