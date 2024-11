Nincs rá jobb kifejezés, túlidegeskedte a visszavágót a DVSC Schaeffler, és ezért hatalmas árat fizetett, hiszen az első mérkőzés utána a visszavágót is meg tudta nyerni a Valcea. A Lokinak ezzel ennyi volt az idei nemzetközi kupakaland, ami azért is különösen fájó, mert összességében nem jobb csapat a román, mégis rájuk várnak további kupacsaták. El kell ismerni megérdemelten lépett tovább a Valcea, mert kihasználták a mieink hibáját, de ott motoszkál a kisördög az emberben, ha a korábban megszokott „pokol” várta volna az ellenfelet a Hódosban, a kapkodás és a gyengébb játék ellenére akkor is a románok lépnek tovább a Debrecen helyett? Természetesen arról is el lehet lamentálni, hogy a sorsolásnál miért nem lett kiemelt a DVSC kézilabdacsapata, hiszen ahogy azt Rasmus Poulsen, a vendégek edzője el is mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón, ez a két csapat a Final Four-ra is esélyes volt előzetesen, és sajnálja is, hogy nem ott botlottak egymásba.

Szilágyi Zoltán, a DVSC kézilabdacsapatának edzője

Forrás: Czinege Melinda

DVSC kézilabda: feszültek voltak

A lefújás után Szilágyi Zoltán, a Loki vezetőedzője arról beszélt portálunknak, egy ilyen kiélezett szituációban az extra teljesítmények tudják eldönteni egy-egy meccs sorsát, és abból most a Valcea oldalán akadt több, a mi játékosainkat mintha sokkal jobban nyomta volna a tét.

– Összességében megérdemelten jutott tovább a román csapat – emelte ki. – Tudtuk, hogy sokat veszíthetünk, de ez ugyanúgy igaz volt az ellenfélre is. Fölöslegesen nagy nyomást helyeztünk magunkra, úgy néz ki tanulnunk kell ezeket a szituációkat még.

Próbáltunk dolgozni rajta, hogy levetkőzzük ezt, de sajnos nem sikerült. Én elsősorban a védekezésnél és a lerohanásnál láttam, hogy nem azzal a sebességgel, azzal a dinamikával kézilabdázunk, amit tudunk.

Azt gondolom, ez elsősorban annak tudható be, hogy talán egy kicsit túlidegeskedtük a mérkőzést, feszültek voltunk. A Valcea nagyon jól felkészült belőlünk, megtalálták az ő szempontjuk jó távolságokat. Hátrébb helyezték a védekezést, ám mi mégsem igazán tudtunk átlövésből eredményesek lenni, ez is döntő volt.