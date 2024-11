„Mindent bele, mindent bele!” – csendült fel a szurkolók torkából a Nagyerdei Stadion lelátóján a DVSC-Győr meccs előtt. Szüksége is volt a Lokinak a biztatásra, ugyanis a Ferencváros ellen elért döntetlen csak akkor ért volna sokat, ha legyőzték volna az ETO-t a szombat délutáni bajnokin. A kezdésre sálerdőbe borult a hazai B-közép, de az ultrák természetesen a zászlókat is magukkal vitték. Azonban nemcsak a hazai kapu mögött történtek az első percekben az események, hiszen a zöld-fehérek már hamar megszerezték a vezetést – azonban túlzás lenne állítani, hogy a túloldalon a kisalföldiek szektora a hangorkántól felrobbant volna, hiszen ötven főnél is kevesebben lehettek.

A debreceni sálerdő a DVSC-Győr meccsen

Fotó: Molnár Péter

Annak ellenére, hogy a Loki utoljára közel már két hónapja nyert, a 4521 fős nézőszám szépnek tekinthető. Ez is mutatja, mennyi embert érdekel a Debreceni VSC sorsa. Dombi Tibor ideiglenes irányításával ez még egy újabb átmeneti időszak, sokan azt remélik, hogy egy karizmatikus edző kihúzhatja a piros-fehéreket a gödörből. Bár még nem hivatalos, ki lesz a következő vezetőedző, sokat mondó, hogy a Loki-ETO meccset a belgrádi születésű, de angol állampolgárságú, spanyolul is jól beszélő szakember, Nestor El Maestro is a helyszínen tekintette meg.

A debreceni ultrák ezúttal is biztattak, a félidő végén jött is a gól!

A legutóbbi alkalomkor a Loki rossz teljesítménye azzal is párosult, hogy a fanatikusok a játékosokról levetették a mezt. Azonban a leghűségesebbek megmutatták, hogy jóban-rosszban számítani lehet rájuk. A lelátóról még egy új rigmust is hallottunk, melynek szövege szintén erre utalt:

Történjen bármi, én nem változom, a lelátó lett az otthonom. Csak e két szín van, nekem a mindenem, a DVSC lett az életem!

A debreceni szurkolók még 0–1-es állásnál is sokáig biztatták kedvenceiket, ám aztán egyre többször hangot adott annak, hogy sokkal többet várnak szeretett csapatuktól. Azonban juthatott eszünkbe ekkor, hogy ez csak egy játék, az életben történnek sokkal nagyobb tragédiák. Az Ultras Debrecen tagjai sajnos Kaktusz halála után a héten újabb társukat veszítették el. Ezúttal is feketébe öltözve érkeztek, és méltóképp emlékeztek meg a héten fiatalon elhunyt társukról, Edmondról.