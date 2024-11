„Mindent bele, mindent bele!” – csendült fel a Nagyerdei Stadion lelátóján a DVSC-Győr találkozó előtt. Szüksége is volt a Lokinak a biztatásra, ugyanis a Ferencváros ellen elért döntetlen csak akkor ért volna sokat, ha legyőzték volna az ETO-t a szombat délutáni bajnokin. A felek legutóbbi, augusztus eleji összecsapása 3–0-s debreceni sikert hozott, azonban azóta a csapatoknál sok volt a változás, a zöld-fehérek négy vereség után már hét meccse veretlenek, míg Dzsudzsák Balázsék a bajnokságban hat meccse nyeretlenek voltak. Míg a kisalföldiek a 9., a piros-fehérek a 11. helyről várták a találkozót.

A DVSC-Győr meccs 2-2-es döntetlennel zárult

Fotó: Molnár Péter

Az ETO került előnybe

A Loki megbízott vezetőedzője, Dombi Tibor kényszerből egy helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapaton, a sárga lapos eltiltás miatt hiányzó Dusan Lagator helyett Batik Bence kapott lehetőséget.

A fehér szerelésben játszó DVSC kezdte a mérkőzést, de az első öt percben még nem láthattunk helyzetet. Azután viszont Domingues jobb szélen meglógott, majd lőtt, viszont a vendégeknél hat meccs után a kapuba visszatérő Petrás Sámuel blokkolt. A kipattanó Bárányhoz került, de nem járt túl a győri védők eszén.

A Győr pedig már a 8. percben megszerezte a vezetést: Duro Samsindin balról, a tizenhatos vonalától ívelt középre, Claudiu Bumba pedig öt méterről a bal alsó sarokba fejelt.

A gól után megtáltosodott az ETO, a 15. percben pedig Szahli Ouijdi kis híján növelte az előnyt, ám távoli próbálkozása a kapufát érintve az alapvonalon túl kötött ki. Nem volt túl nagy az iram, egymás hibáiból próbáltak élni a csapatok. A debreceni közönség a biztatás mellett egyre többször hangot adott annak, hogy amit a Loki-játékosok nyújtanak, annál sokkal többet várnak. Az Ultras Debrecen tagjai ezúttal egyébként feketébe öltözve érkeztek, és megemlékeztek a héten fiatalon elhunyt társukról.

A félidő előtt még egyenlített a Loki

Tóth Rajmund ollózós lövése ugyan a kapu mellett zúgott el, de a „B-közepesek” torkából ekkor már az „ébresztő” rigmus is felcsendült. Noha a házigazdák is eljutottak a győri kapuig, de Dreskovics lövése és Bárány fejese is jócskán fölé szállt. Könnyen változhatott volna az eredmény, de Megyeri Balázs Albion Marku erős löketét hárította, majd Ouro nem találta el a kaput.

Az első félidő hajrájában a piros-fehérek többet birtokolták a labdát, a csapatnak pedig össze is jött az egyenlítés: bal szélről Domingues pontosan ívelt középre Báránynak, aki először még Petrást találta el, viszont visszapattant hozzá a labda, amit már a hálóba fejelt.

A félidőben tehát még semmi sem volt veszve, 1–1-es állásról várhattuk a folytatást.