Mint arról már korábban beszámoltunk, a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség (DVKLSZ) kispályás szabadtéri bajnokságában hat osztályban avattak bajnokot. Az április és október között rendezett küzdelmekben csaknem 1800-an vettek részt. Azóta pedig már a Debrecen Kupa és a Bajnokok Tornája is lezajlott.

A Hungarotarg csapata idén is szárnyalt a DVKLSZ által meghirdetett versenyekben

Forrás: Napló-archív

Barcsa Lajos is jelen volt a DVKLSZ eseményén

A szövetség díjátadóval egybekötött gálavacsorát tartott múlt hét végén. A gálán díjazták a 2024-ben rendezett versenyek dobogósait, és még sokakat jutalmaztak. A DVKLSZ csapatinak szavazatai alapján a legjobb játékosnak Tóth Csabát (DbLabor-Phoenix SE) válaszották meg, a legjobb kapusnak járó Czirbik-díjat pedig Szalánczi Zoltán (Hungarotarg) vehette át. A legjobb játékvezetőnek pedig Darányi Antalt ítélték.

Az eseményen Debrecen alpolgármestere, Barcsa Lajos is részt vett, aki nemcsak a futballistáknak, hanem azok hozzátartozóinak is köszönetet mondott. – Nagyon fontos, hogy minél többen sportoljunk. Az élvonalbeli sportból kellenek a példaképek, de emellett az egészséges életnek része az, hogy testmozgást végezzünk. Legyen ez akár labdarúgás, akár egyéb sportág.

A város az elmúlt két évben hat millió forinttal támogatta a DVKLSZ labdarúgó bajnokságának lebonyolítását. Óriási eredmény, hogy a DVKLSZ bajnokságában ennyien vettek részt

– emelte ki Barcsa Lajos, aki a jelenlévőknek arról is szót ejtett, hogy új műfüves pályák építését is tervezik.

Barcsa Lajos és Vasziliu Tamás

Forrás: DVKLSZ

Megünnepelték őket

Szák-Kocsis Julianna 21 éven keresztül szolgálta a szövetséget titkárként, ennek apropóján ő is díjban részesült, a jelenlévők pedig hatlmas vastapssal ismerték el korábbi kitűnő munkáját. – Köszönöm, amit a DVKLSZ-től kaptam. Nem mondom, hogy nem hiányzik, de jól érzem magam az új munkahelyemen is. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan sikeresen működik majd a szövetség – fejezte ki gondolatait.

A díjakat Barcsa Lajos mellett a DVKLSZ elnöke, Vasziliu Tamás és a szövetség jelenlegi titkára, Nagy Szilvia adta át. A gálavacsorával egybekötött rendezvény rendkívül jó hangulatban telt, és mint tapasztaltuk: ha a játéktéren valaki ellenfél, az még nem ellenség – az asztaloknál a csapatok képviselői órákon át beszélgettek egymással.