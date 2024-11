A kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokság pénteki versenynapján a DSI Debrecen hat úszója négy számban állt rajtkőre a klubhonlap tájékoztatása szerint.

Országos bajnok lett a DSI 4x100-as női gyorsváltója

Forrás: dsidebrecen.hu

Elsőként Kreisz Bálintért szoríthattunk, aki 200 gyorson mérettette meg magát és végzett a 27. helyen összesítésben (01:53.99). Bálint 400 vegyesen is medencébe ugrott, amely távon tízedik lett (04:29.58), így tartalékként várhatta a délutáni döntőt. 200 női mellen is volt cívisvárosi finalista, ugyanis Halmai Petra 02:30.84-es idejénél csak BVSC-s riválisa úszott jobbat.

Női 50 pillangón négyen is rajtkőre álltak, közülük Molnár Flóra teljesítette a távot leggyorsabban (26.81), ideje a legjobb volt a mezőnyben és első helyen kvalifikálta magát a fináléba. Senánszky Petra is ott lehetett ötödikként a legjobb nyolc között, aki 27.6-et úszott az előfutamban, az ötödik legjobb eredménnyel. Varga Dominika is készülhetett a döntőre, 27.66-nél állította meg az órát, ennél csak öten úsztak gyorsabban az 59 fős mezőnyben. Délelőtt a Molnár Flóra, Senánszky Petra, Varga Dominika, Pernyész Dorottya alkotta 4×100-as női gyorsváltó 03:52.91-es idővel harmadikként csapott célba és várhatta a délutáni döntőt.

Három érmet szállított a DSI

Délután már érmekért ugorhattak medencébe a debreceni úszók, elsőként Halmai Petra, aki át is vehette a második legfényesebbet, miután 200 mellen másodikként csapott célba (02:25.96). Nem sokkal 18 óra előtt rajtolt el a női 50 méteres pillangóúszás döntője, amely számban három debreceni úszó állt a rajtkőre. A táv végén Molnár Flóra 26.82-es ideje a 3. legjobb volt, így felállhatott a bajnoki dobogó harmadik fokára. Senánszky Petra 27.43-at úszva az 7., míg Varga Dominika (27.58) a 8. helyet szerezte meg.

A nap zárásaként rendezték a női 4×100-as gyorsdöntőt. A Molnár Flóra, Senánszky Petra, Varga Dominika, Halmai Petra négyes 03:42.43-as idővel magyar bajnokként jöhetett ki a medencéből.

Ez volt Kapás Boglárka utolsó versenye országos bajnokságon

A szezon végén visszavonuló, 2019-ben világbajnok Kapás Boglárka a második helyen végzett 400 méter vegyesen a pénteki versenynapon az MTI híradása szerint. Az Újpest kiválóságának ez volt az utolsó úszása ob-n, és közel egy testhosszal maradt el az egyéni csúcsot elérő tatabányai Jackl Vivientől. Kapást - akinek a decemberi, a Duna Arénában sorra kerülő rövidpályás-világbajnokság lesz pályafutása záró viadala - vastapssal búcsúztatta a kaposvári közönség és Szita Károly polgármester is méltatta, sok fiatal példaképének nevezte.