Hétfőn lett hivatalos, hogy a DVTK váratlanul, közös megegyezéssel szerződést bontott a csapat sportigazgatójával, dr. Bajúsz Endrével. – A döntés nincsen összefüggésben a szerdai Fehérvár elleni kupamérkőzéssel, és értelemszerűen a Paks elleni győzelemmel sem. A döntést egy hosszabb folyamat előzte meg – kezdte Dr. Magyar Mátyás, a Diósgyőri VTK tulajdonosa.

A Diósgyőri VTK csapata

Forrás: MW-archív

A közösen meghatározott szakmai célok elérésével nem sikerült megfelelő ütemben haladni. Ezt az elmúlt hónapokban többször jeleztem a sportigazgatónak, de sajnos érdemi előrelépés nem történt, ezért döntöttünk a közös munka befejezése mellett.

– A célom ugyanis, hogy a jelenlegi szintről tovább lépjünk, és kiaknázzuk a klubban rejlő igazi potenciált. Ehhez egy még strukturáltabb, még professzionálisabb szakmai munkára van szükség. Dr. Bajúsz Endrének elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az NB II-ből rekord pontszámmal jutott fel a csapat az NB I-be, illetve abban is, hogy tavaly a klub a 12 csapatos NB I történetében eddig a legelőkelőbb helyezést érte el. Köszönet ezekért, és további sok sikert kívánok neki! – zárta Dr. Magyar Mátyás. Mint azt írták, Dr. Bajúsz Endre utódját a klub hamarosan bejelenti.

A labdarúgó NB I. állása: 1. Ferencvárosi TC 10 7 2 1 18–8 23 2. Puskás Akadémia 11 7 2 2 18–10 23 3. MTK Budapest 11 7 1 3 20–11 22 4. Paksi FC 11 7 1 3 24–16 22 5. Diósgyőri VTK 12 5 4 3 14–14 19 6. Újpest FC 12 5 3 4 17–12 18 7. Fehérvár FC 12 4 3 5 19–20 15 8. ETO FC Győr 11 3 4 4 12–14 13 9. Nyíregyháza Spartacus 12 3 3 6 15–21 12 10. Zalaegerszegi TE 11 2 3 6 12–17 9 11. Debreceni VSC 11 2 2 7 13–22 8 12. Kecskeméti TE 12 1 2 9 7–24 5

Horváth Csenger lehet a Diósgyőri VTK sportigazgatója?

A Csakfoci és a Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a 27 éves Horváth Csenger a legesélyesebb a posztra, aki játékosmegfigyelőként dolgozott korábban Gyirmóton és Debrecenben, valamint a Vörösbaranyi József által Stars and Friends menedzserirodánál is.

– Nagy felelősséggel jár, kit hozunk ide, így nemcsak azzal kell képben lenni, hogy valaki mit mutat a pályán, hanem hogy milyen magánemberként. A családi hátteret, a baráti kört is feltérképezzük, illetve hogy az iskolában hogyan teljesít – mondta el 2017-ben a Naplónak a Debreceni Labdarúgó Akadémia akkori játékosmegfigyelője, Horváth Csenger. Akkor elmondta, hogyan is került az akadémiára, pontosan mi volt a feladata, és milyen szempontok alapján figyelte meg a kiszemelt labdarúgókat. Mint kiemelte, a Debreceni VSC felnőttcsapatában több olyan futballista is volt, akit az ő javaslatára szerződtettek. Az akkori interjúban azt is hangsúlyozta, hogy az eredmények mellett azt is látta, mi az, ami nem működött a rendszerben.