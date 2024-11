A DVSC újabb rangadót vív a Ferencvárossal

Az egyik legfontosabb találkozó, van miért visszavágni

Emlékezhetünk, az első fordulóban elmaradt a DVSC–Ferencváros örökrangadó, így a nyári meccsből decemberi találkozó lett. Legutóbb éppen a múlt hétvégén ért el bravúros eredményt a Loki a fővárosban, így frissek az emlékek, de érdemes a múltban is kutatni. A Debreceni VSC–Ferencváros párharcok legendásak, talán az egyik legnagyobb rangadó hazánkban. Éppen ezért azt előre is ki lehet jelenteni, hogy rengeteg néző fog kilátogatni a Nagyerdei Stadionba. Sok víz lefolyik addig a Dunán, de amibe előre is kapaszkodhat a hajdúsági csapat, hogy addig az Európa-liga miatt jóval több meccs lesz a ferencvárosi lábakban, míg a hazaiaknak csak a bajnokságra kell koncentrálni. A közönség ereje is sokat hozzátehet a piros mezesek teljesítményéhez, azt pedig tudjuk, a Fradi ellen mindenki kétszáz százalékon pörög.

Budapesti hetek

A Ferencváros elleni rangadót követően is fővárosi riválisa lesz a DVSC-nek, hiszen az Újpest látogat a Nagyerdőre. A két klub drukkerei nem igazán kedvelik egymást, talán még most finoman is fogalmaztunk…

Az UTE jól kezdte a bajnokságot, de a tőlük megszokott módon, vissza is estek, úgy tűnik, nem ez az év – ez sem – lesz, amelyben kihívók lehetnek a bajnoki aranyért folytatott harcban. Ettől függetlenül a debrecenieknek nagyon komolyan kell venni a rangadót, hiszen a budapestiek elleni meccs is kiemelt jelentőséggel bír a drukkerek körében, vélhetően rengeteg néző is lesz a találkozón.

A záróforduló

A DVSC utolsó mérkőzése az őszi etapban Zalaegerszegen lesz. A debreceniek a hazai meccsen az első körben sikert arattak Márton Gábor együttese felett. A zalaiaknak sem feltétlen alakul úgy a szezon, mint ahogyan azt előzetesen tervezték. Fontos lesz a Loki számára a ZTE legyőzése, hogy jó szájízzel kezdhessék meg a tavaszi fordulókat, amelyben az első meccset itthon vívják majd a cívisvárosiak az ősi rivális Nyíregyháza ellen.

A következő hetek tehát meghatározóak lesznek a DVSC szempontjából, az elért eredmények akár sorsokról is dönthetnek, vagy megmutathatják azt is, a téli átigazolási szezonban, mely posztokon kell erősödnie a Vasutasnak.

A DVSC őszi meccsei:

November 9. : DVSC-Győr November 23. : DVSC–Kecskemét November 30. : DVTK–DVSC December 4. : DVSC–Ferencváros December 7. : DVSC-Újpest December 14. ZTE–DVSC

Az NB I. állása

1. Ferencvárosi TC 10 7 2 1 18–8 10 23 2. Puskás Akadémia 11 7 2 2 18–10 8 23 3. MTK Budapest 11 7 1 3 20–11 9 22 4. Paksi FC 11 7 1 3 24–16 8 22 5. Diósgyőri VTK 12 5 4 3 14–14 0 19 6. Újpest FC 12 5 3 4 17–12 5 18 7. Fehérvár FC 12 4 3 5 19–20 –1 15 8. ETO FC Győr 11 3 4 4 12–14 –2 13 9. Nyíregyháza Spartacus 12 3 3 6 15–21 –6 12 10. Zalaegerszegi TE 11 2 3 6 12–17 –5 9 11. Debreceni VSC 11 2 2 7 13–22 –9 8 12. Kecskeméti TE 12 1 2 9 7–24 –17 5

Az előző forduló eredményei:

November 2., szombat MTK Budapest–ZTE FC 1–1 Puskás Akadémia–Újpest FC 1–1 ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 November 3., vasárnap Paksi FC–DVTK 3–4 Ferencváros–DVSC 2–2 Fehérvár FC–Kecskeméti TE 6–1

13. Forduló