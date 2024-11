Alapesetben a saját futballfilozófiájához alakítaná a csapatot Nestor El Maestro, a DVSC vezetőedzője, aki szereti, ha az általa gardírozott együttesek domináns, támadó futballt játszanak. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, hétfőn hivatalosan is kinevezték Nestor El Maestrót a Debreceni VSC élére, így az angol–szerb edzőre vár a feladat, hogy rendet téve az öltözőben ismét a helyes irányba állítsa a Lokit. A 41 éves szakember a bevált stábjával – Nikon El Maestro asszisztensedző, Branko Katic asszisztens- és kapusedző és Bojan Stamatovic erőnléti edző (utóbbi csütörtökön érkezik a cívisvárosba) – együtt érkezik Debrecenbe, de Dombi Tibor asszisztensedző, Balogh János kapusedző és Szalóczy Dávid videóelemző is a stáb tagja marad. A trénerről korábbi klubjainál részletesen tájékozódtak a debreceni vezetők, akiről mindenhonnan azt a visszajelzést kapták, mind szakmailag, mind emberileg tökéletesen alkalmas rá, hogy felrázza a csapatot.

Nestor El Maestro, a Debreceni VSC új vezetőedzője

Forrás: Molnár Péter

Debreceni VSC: 300 oldalas dosszié az edző futballfilozófiájáról

Nestor El Maestro a Haon-nak is nyilatkozott a kinevezése után.

A szakember hangsúlyozta, a lehető leggyorsabban és legalaposabban szeretné megismerni a játékosokat, mert fontos, hogy mit lát tőlük a pályán, de legalább olyan meghatározó, hogy emberileg ki milyen karakter.

A labdarúgáshoz való viszonyulásáról szólva elmondta, az évek alatt egy 300 oldalas dossziét gyűjtött össze a futballfilozófiájáról. – Röviden nem igazán tudom elmondani, de ha mégis pár szóval kellene jellemezni azt, hogy milyen futballt szeretek játszatni, akkor azt mondanám, domináns, támadó, dinamikus és vertikális focit, ezek lennének az alapok. A különböző oldalakon könnyen utána lehet nézni, amit a leggyakrabban szoktam játszatni az együtteseimmel, de úgy gondolom, az évek során már mindenféle felállásban játszottak azok a csapatok, amelyeket irányítottam. Ez lehet három, vagy négy védős rendszer is, legutóbb 4-4-2-ben játszottunk, de ez nem jelenti azt, hogy a DVSC-nél is ezt fogjuk alkalmazni.

Alapesetben a saját filozófiámhoz igazítanám a gárdát, de a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, először meg kell ismernem a játékosokat, meg kell találnom azt a 11 futballistát, aki a legjobban tud együtt játszani, és utána alakítani ehhez a filozófiát

– nyilatkozta Nestor El Maestro, aki igyekszik majd minél több fiatal labdarúgót is beépíteni a csapatba.