Csütörtökön ismét ülésezett a MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB), amely ezúttal is nemes bőkezűséggel szabta ki a büntetéseket a csapatokra. A tárgyaláson érintett volt a Debreceni VSC együttese is, a klubot, az indoklás szerint a FEB a Mezőkövesd - DVSC Magyar Kupa- mérkőzéssel kapcsolatban a Lokit ”a rend megzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményeiért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és gyűlöletkeltő, rasszista megnyilvánulás) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá elrendeli a sportszervezet 1 soron következő idegenbeli férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa-mérkőzésén a vendégszektor lezárását”.

Megbüntették a Debreceni VSC együttesét

Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: zárva lesz a vendégszektor

Ez azt jelenti, hogy jövőre nem lehetnek szurkolók a vendégszektorban a DVSC első kupameccsén. Más klubok is rosszul jártak: a FEB a Budapest Honvéd-Paks kupamérkőzéssel kapcsolatban a fővárosiakat, a Fehérvár FC-Diósgyőr kuparangadóval kapcsolatban a dunántúliakat ítélte pénzbüntetésre, hasonló indoklással. A FEB azt is bejelentette, hogy lezárult az Újpesttel szembeni fegyelmi eljárás, amit a Puskás Akadémia elleni idegenbeli bajnokin történekkel kapcsolatban indítottak el a szurkolók részéről tanúsított gyűlöletkeltő, rasszista magatartás miatt. A negyedik kerületiek a Nyíregyháza elleni hazai találkozó miatt is bűnhődnek, így összevont eljárás alapján az MLSZ pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a klubot,

továbbá elrendelte a következő hazai NB I.-es bajnoki mérkőzésének nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartását

– olvasható ki a határozatból. Az indoklás itt is ismerős: megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és hat hónapon belül ismétlődő rasszista megnyilvánulás.