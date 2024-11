– Az első félidőhöz nem sok közünk volt, nagyon kapkodva, idegesen játszottunk, kaphattunk – kezdte értékelését a Loki megbízott vezetőedzője, Dombi Tibor a DVSC-Győr mérkőzés után. – Az első játékrészben nagyon sok hibával, néha kicsit félve futballoztunk. Kaphattunk volna két-három gólt is, szerencsénk is volt. Visszább kellett állnunk, mert átrohantak rajtunk. Stabilabbak lettünk, sikerült fordítottunk, ami nem feltétlenül volt benne a meccs képében. Fáj, hogy mégsem tudtunk nyerni, ugyanakkor a döntetlen reálisnak mondható. Hat héttel ezelőtt ezt is elveszítettük volna, viszont most a szíve mindenkinek a pályán volt, ennek is örülni kell – gondolt vissza a találkozóra Dombi Tibor, a Debreceni VSC megbízott vezetőedzője.

Debreceni VSC-Győr: A mérkőzés után Dombi Tibor elárulta, jelen helyzetben milyen edzőre van szüksége a DVSC-nek

Forrás: Napló-archív

Szrdjan Blagojevicsről, Máté Csabáról és még a saját munkásságáról is beszélt

Dombi Tibor arról is szót ejtett, hogy már tudják ki lesz a DVSC új vezetőedzője. Azonban ezzel senki sem foglalkozott, mert ha így tettek volna, még egy pontot sem szereztek volna.

Egy keménykezű, karakteres edzőre van szüksége a csapatnak. Az kell, ami volt a Blagojevics-érában: mindenkinek le volt osztva a feladata, nem volt bratyizás

– fogalmazott.

– Máté Csabával és velem lazábbak voltak az edzések, a játékosok pedig talán túl könnyelműen vették a dolgokat. Nem vagyok az a típus, aki hosszú távon is jó lenne vezetőedzőnek, viszont ebben az időszakban minden erőmmel azon voltam, hogy sikeresek legyünk. Örültem, ha visszaláttam valamit, ideges voltam, ha valaki az ellenkezőjét csinálja annak, amit kérek.

A futballunkon mindenképp változtatni kell, mert így az NB II. felé haladunk.

A Győr elleni meccs után leköszönés nem volt, tovább menni, építkezni. Ha maradok a stábban, természetesen a folytatásban is azon leszek, hogy előrébb lépjen a csapat – mondta a Haonnak Dombi Tibor.

Azt is felvetettük a szakembernek, öröm az ürömben, hogy a gárda megbízott vezetőedzőjeként továbbra is veretlen maradt a Nagyerdei Stadionban. – Ez rajtam át sem futott, mert most olyan, mintha kikaptunk volna.

Szívszaggató érzés, hogy abban a stádiumban vagyunk, hogy már annak is örülni kell, ha pontot szerzünk

– zárta Dombi Tibor.