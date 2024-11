Még friss és ropogós a szerződés, amelyet a Debreceni VSC új vezetőedzője, Nestor El Maestro aláírt, de az elvárások az egekben vannak. Érthető ez, hiszen a dobogóesélyes keret nem szerepel túl fényesen, de abban azért megegyezhetünk, több van a fiúkban, reméljük.

Nestor El Maestro, a Debreceni VSC új vezetőedzője

Forrás: Czinege Melinda

Debreceni VSC: Maestro valóban ”maestro” lesz?

Egy ismeretlen, külföldről érkező vezetőedzőt mindig cinikusan vagy túlzó humorral fogad itthon a közvélemény – tudom, itt mindenki mesteredző –, de azért nem árt, ha megnézzük az ajánlólevelét: Maestro dolgozott olyan együtteseknél, mint a Schalke, a Hamburg, a Spartak Trnava és a Sturm Graz csapatánál. Nem rossz, mi? Persze, lehet mondani, hogy kevés időt töltött az említett kluboknál, de azért a Trnavával csak behúzott egy bajnoki címet. Ott ez necces, tudjuk, ki mindig a bajnok. Emellett a mester nagyszerű pont/meccs átlagot hozott mindegyik gárdánál, éppen ez az, amelyre – finoman írom – szüksége van a DVSC-nek. Leírhatatlanul.

Látva a videókat, rendkívül emocionális, szakmailag is profi trénerről van szó.

Egyből érkezett a kérdés, mit vár a klubvezetés? Pontokat. Nincs mese, pontokat! Biztosra veszem, a játékosok is átérzik ezt, a kvalitás pedig bennük van. Na meg a szurkolók, akik ott voltak a borzasztó sorozat közben is a klub mögött, és biztosan jelen lesznek a szezon hátralévő részében is. Le a kalappal előttük. Az új szakember azonnal kiemelte: ahol eddig dolgozott, mindig fontos volt a drukkerek jelenléte a meccseken. Lehet ez nyomás is, de ebből a profik erőt szoktak meríteni, ha jönnek az eredmények, ismét oroszlánbarlang lehet a Nagyerdei Stadion, mind ezt kívánjuk!

Az utóbbi két fordulóban sokkal jobban futballozott a Loki, mint előtte, Dombi Tibor kellően felrázta a srácokat. A ”Maestro” pedig a következő fordulóban a DVSC-Kecskemét rangadón bizonyíthat először, és mérget mernék rá venni, hogy mindent meg fognak tenni a játékosok. Az idő pedig eldönti, jó döntés volt-e Debrecenbe csábítani Nestor El Maestro vezetőedzőt.