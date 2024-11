Hétfőn futótűzként terjedt a NB I.hu értesülése, miszerint Dzsudzsák Balázs hosszú időre kieshet a Debreceni VSC keretéből. A klub megerősítette: valóban megsérült a válogatottsági-rekorder, aki ugyan a héten már teljes értékű munkát végez, de nem biztos, hogy ott lesz a pályán a KTE ellen. A nagy kérdés természetesen az, „ki fogja helyettesíteni Balázst, ha valóban nem játszhat a Kecskemét ellen?”. Annyit elárulhatunk, van pár választása a frissen kinevezett Nestor El Maestro vezetőedzőnek.

Debreceni VSC: Vajon ki lesz a megoldás?

Forrás: NS-archív/Montázs

Debreceni VSC: Dzsudzsák Balázs kulcsfigura a pályán

Talán senki se lepődik meg azon, ha azt mondjuk, Dzsudzsák Balázs tölti az egyik legtöbb időt a pályán mióta 2020-ban hazatért. A klubikonra ebben a szezonban is számított a szakmai vezetés, de elképzelhető, hogy ez változni fog, hiszen immár hivatalosan is kiesett egy időre a csapatkapitány. Rögtön komoly feladatot kapott a Loki új trénere, ki helyettesítheti a gárda tízesét? A válogatottsági rekorder leginkább a pálya közepén helyezkedik el, amolyan visszavont irányítóként, azonban ebben a szerepkörben még az NB I.-ben is kevés hasonló kaliberű labdarúgó van jelenleg.

A drukkerek többsége vélhetően azonnal Szuhodovszki Soma nevét kiáltaná Balázs helyére. Emlékezhetünk, a Kecskemétben éppen akkor tűnt ki a leginkább Szuhó, amikor szabadabban futballozhatott a manapság már-már kiveszni látszó irányító posztján. Nestor El Maestro is gondolkozhat így, ha ekképpen határoz, a csapat rendszerét sem nagyon borítja fel a döntés: mindketten bal lábasak, jól osztogatnak, az átlövésektől sem riadnak meg. Igen ám, ha valóban Soma lesz a választás, hogyan áll össze a középpálya további része?

Eljöhet Victor Braga ideje a DVSC-ben?

Általánosságban kijelenthető, szerte a világfutballban jellemző a tendencia, miszerint egy új tréner érkezésével olyan játékosok is esélyt kaphatnak, akik addig egyáltalán nem vagy csak kevésszer jutottak szóhoz. A DVSC egyik ilyen labdarúgója a nyáron szerződtetett Victor Braga, aki többnyire akkor érkezett a pályára, amikor stabilizálni kellett a szerkezetet, vagy tartani az eredményt. Apropó stabilitás, ha valóban Szuhodovszki Soma lesz a választás, mögé két olyan játékos kell, aki védőmunkájával segíti Szuhó szabadabb mozgását. Ebből a szempontból Braga tényleg jó választás lehet. Van azonban még egy „romboló” típusú középpályás a keretben: Dusan Lagatort is számításba veheti a mester. Nyilván ez azon is múlik majd, a montenegrói játékosra védőként, vagy előrébb számol a vezetőedző. Az sem elképzelhetetlen, hogy összeáll a Lagator-Braga-Szuhodovszki hármas, de ott van még Szűcs Tomi, aki kirobbanthatatlan – jogosan – a piros-fehérek együtteséből.