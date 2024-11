Múlt héten vasárnap a Debreceni VSC 2–2-re végzett az utolsó Kecskemét ellen az OTP Bank Liga 14. fordulójában. Az eredmény nyilván csalódás a DVSC drukkereinek, de úgy is nézhetjük, zsinórban harmadik tétmeccsén maradt veretlen a Loki. Emlékezhetünk, Szrdjan Blagojevics vezetésével az egész élvonalban a hajdúságiak játszották a legszebb futballt, amely Máté Csaba irányítása alatt jócskán visszaesett, plusz az eredmények sem jöttek. Az angol-szerb tréner érkezésével máris lehetett olyan elemeket felfedezni a játékban, amely talán bizakodásra adhat okot, ha tökélyre fejlesztik a labdarúgók a mester elképzeléseit.

Debreceni VSC: Nestor El Maestro taktikája sikerre vezetheti a DVSC-t?

Forrás: Napló-archív/Kiss Annamarie

Debreceni VSC: Változott a felállás

Az első szembetűnő különbség már a kezdés előtt észrevehető volt: a DVSC nem négy védővel, hanem hárommal kezdett – Dreskovics, Kocsis, Pellumbi –, ugyanakkor ez becsapós is lehet, hiszen amikor védekezésre kényszerül az eképpen felálló gárda, rögtön átrendeződik öt bekkre – Sztojkovics, Ferenczi –, ekkor még a középpályásokról nem is beszéltünk. A kirajzolódott felállás a 3-5-2 lehetett amikor támadott a Loki, védekezésben pedig 5-4-1-et láthattak a nézők. A legérdekesebb dolog talán az volt, hogy gyakorlatilag a bal oldal „túl volt töltve”, míg a jobbon egyedül Sztojkovics ténykedett, a debreceniek játéka pedig érthetően a balszélen folyt. Shaghoyan szerepeltetése némiképpp meglepetés is lehetett a szurkolóknak, aki egyébként nagyon szabadon mozoghatott a pályán, de sok zavart nem okozott a KTE-nek. Az már más kérdés, hogy a tabella utolsó helyezettje ellen miért kellett ilyen biztonsági focit alkalmazni, de ezt nem is tisztünk megítélni.

Érdekesség, hogy szintén a hétvégén mutatkozott be a Manchester UTD vezetőedzőjeként Ruben Amorim, aki csapatával az eddig harmatgyenge Ipswich Town ellen mérkőzött és az edzőklasszisnak kikiáltott portugál szakember is öt védőzött egy papíron gyengébb gárda ellen, hasonló sikerrel, mint Nestor El Maestro. Mielőtt bárki azt hinné ellenségeskedünk, szó sincs erről, hiszen a DVSC egyik legfőbb célja a vereség elkerülése lehetett a győzelmi kényszer mellett, plusz az új tréner megítélése szempontjából is jó, ha rögtön a debütálómeccsén ponttal kezd.

Rengeteg keresztlabdával játszott a Loki

Már a meccsen is szembetűnő volt, hogy rengeteg keresztlabdával futballozott a DVSC, amelyre szükség is volt a betömörülő Kecskemét ellen. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a lilák is éltek ezzel a lehetőséggel, amikor pedig tartották a labdát a felek a lassabb építkezés reményében, igazi állóháború alakult ki a tizenhatosok előtt, tehát szükség is volt a hosszan megnyújtott labdákra. Bár érdekes, hogy a Kecskemét tizenhatosán belül huszonöt alkalommal ért labdába a Loki, amely elég magas szám, igaz, a KTE is huszonháromszor a cívisvárosiak „felségterületén”. Eképpen el tudott jutni a veszélyzónáig a piros-fehér együttes, de ott mintha elfogyott volna a kreativitás. Szokták mondani, hogy a vezetőedző feladata eljuttatni csapatát a tizenhatosig, onnantól a játékosokon múlik minden.

Persze azt se várjuk egyből el a futballistáktól, hogy egy csettintésre úgy fognak játszani, mint a 2004-ben veretlenül bajnoki címet szerző Arsenal, hiszen egy tanulási folyamat elején jár a gárda. Ebből a játékfelfogásból talán az éppen aktuális center profitálhat a legtöbbet: Bárány Donát egy ilyen szituációból szerzett klasszis gólt.

Dzsudzsák Balázs megtáltosodott

Az elmúlt hetekben – amikor sorozatban hatszor kapott ki a Loki – nem csupán a kapitány, hanem az egész csapat teljesítménye hagyott maga után kivetnivalót. Mondhatni minden összeesküdött a DVSC ellen. A korábbi esztendőkben megszokhattuk, a csapat egyik legjobbja rendre Dzsudzsák Balázs volt. A hajdúságiak tízese sérülés miatt a kispadon kezdett, majd az utolsó harminc percre beszállt és egészen elképesztően futballozott. A válogatottsági-rekorder rögtön átlövésekkel próbálkozott, kiosztott több kulcspasszt, majd szabadrúgásból is veszélyeztetett, kicsin múlott a Dzsudzsák-gól.