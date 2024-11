Egyszer volt, hol nem volt, 2009-ben a Debreceni VSC labdarúgócsapata tündérmesébe illően jutott el a Bajnokok Ligája csoportkörééig. Mint azt a Loki akkori vezetőedzője, Herczeg András a H szektorban elmondta, többek között sok szerencse, kedvező sorsolás, sok jó képességű játékos és egy remek klubvezetés is kellett ahhoz, hogy a legrangosabb európai kupában bizonyíthassanak. Olyan ellenfelekkel találkoztak, akiket addig a televízióban láttak. Nemcsak a hajdúsági szurkolóknak jelentett ez sokat, Magyarország több pontjáról is érkeztek drukkerek a Puskás Ferenc Stadionba. Aki pedig ott volt, azóta is emlegeti...

A Debreceni VSC–Liverpool FC mérkőzésen többek között Steven Gerrard (balról), Jamie Carragher, Mészáros Norbert és Pepe Reina is pályára lépett. Utóbbi még mindig nem vonult vissza a profi futballtól Fotó: Szabó Miklós Nemzeti Sport

Forrás: NS-archív

A piros-fehérek a BL-ben napra pontosan 15 évvel ezelőtt, 2009. november 24-én léptek utoljára pályára hazai közönség előtt, az ellenfél a Liverpool együttese volt. Az a mérkőzés rémálomszerűen kezdődött, ugyanis az angol gárda már a 4. percben David Ngog révén gólt szerzett a Loki-védelem megingását kihasználva. A Debrecen ugyan alárendelt szerepet játszott, az első játékrész utolsó negyed órájára feljavult. Rudolfnak két lehetősége is volt, a mezőnyben pedig kiegyenlítettebbé vált a játék. Egyértelműnek tűnt, hogy a magyar bajnok nem akart belemenni egy nagy adok-kapokba, óvatosabban futballozott, mint az addigi BL-meccseken. Miután beállt Coulibaly, egyre kecsegtetőbb helyzeteket alakítottak ki, a hajrában pedig még az is benne volt a levegőben, hogy egyenlíthetnek. A ráadásban Coulibaly megszerezhette volna az áhított pontot a Lokomotívnak, ám Reina kivédte a lövését. Noha 0–1-gyel ért véget az összecsapás, a Vasutas minden játékosa hatalmas vastapsot kapott a 42 ezres nézőseregtől, nem véletlenül: több volt ez mint tisztes helytállás.

Johnson és Rudolf fejpárbaja a DVSC-Liverpool meccsen

Forrás: NS-archív

A 15 éves BL-csapat legtöbb tagját legutóbb szeptember elején a Nagyerdei Stadionban láthattuk, az egykori hősök közül azonban a legtöbben már szögre akasztották a stoplist. Ebben a cikkben annak jártunk utána, hogy az akkori DVSC mellett a Lyonból, a Fiorentinából és a Liverpoolból még kik aktívak jelenleg is.

A Debreceni VSC BL-ben szereplő játékosai még aktívak?

Az akkori Lokiból azóta több játékosból is edző lett. Szélesi Zoltán például az U21-es válogatott szövetségi edzője, Laczkó Zsolt a Budapest Honvédnál vezetőedző. Leandro a Fradinál, Dombi Tibor pedig a Debrecennél segédedző. Mellettük többen is az utánpótlásban tevékenykednek, nem sokan vannak, akik teljesen elszakadtak volna a futballtól. Az élvonalban azóta már senki sem játszik, de az NB II.-ben a Kazincbarcikában remekül teljesít Varga József. Fodor Marcell pedig a Puskás Akadémia NB III.-as alakulatában rúgja még a bőrt. Noha nem léptek a BL-ben pályára, a keret tagjai között van még, aki aktív: Bódi Ádám, aki most a KBSC-ben szárnyal, az NB III.-as DEAC jelenlegi játékosa, Korhut Mihály, és Verpecz István is a szintén harmadosztályú Nagykanizsát erősíti. A többiek közül pedig sokakat még a „mennyei megyeiben” és kispályás bajnokságokban is láthatunk.