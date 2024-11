„Győzni kell a Kecskemét ellen, nincs mese, nincs kifogás”, talán így állhat hozzá minden piros-fehér szimpatizáns Nestor El Maestro bemutatkozó meccséhez a labdarúgó NB I.-ben. A Debreceni VSC a sereghajtó KTE-t látja vendégül vasárnap a Nagyerdei Stadion gyepszőnyegén. A Gera Zoltán vezette lilák rossz formában várhatják a rangadót, míg a DVSC két forduló óta veretlen, egy sikerrel pedig elkezdheti a felzárkózást a hajdúsági gárda. Emlékekből sincs hiány a két vármegyeszékhely együttesei között, szerencsére a Loki meríthet erőt az örökmérlegből, hiszen összesen huszonegyszer találkoztak a felek az élvonalban, tizenegy Vasutas-siker mellett, hat iksz és mindössze négy Kecsó-győzelem szerepel a csapatok mögött. A viszonylag rövid meccstörténelem ellenére volt néhány igazán emlékezetes párharc.

Debreceni VSC: A drukkerek remélik, folytatódik a pozitív széria a Kecskemét ellen

Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: „Buli” a VIP-ban

Az első ilyen meccsig egészen 2010-ig kell visszautaznunk: a bajnoki címért küzdő DVSC az utolsó fordulóban Kecskeméten vizitált, győzni kellett az aranyért, továbbá bízni abban, hogy a Videoton nem szerez több pontot a zárófordulóban, mint a Herczeg András vezette piros-fehérek. A „rutinosabb” drukkerek emlékezhetnek, majdnem telt ház volt a lilák vendégszektorában, több ezer debreceni szurkoló kísérte el a kedvenceket. A rangadó azonban nem úgy alakult, ahogyan azt a hajdúságiak remélték, Csordás Csaba megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A Loki nem is tudta feltörni a Kecsó védelmét, így pedig lehetett izgulni, mi történik a másik pályán: ez még az a korszak volt, amikor folyamatosan ment a telefonálás a szeretteknek, „hogy áll a másik meccs?”.

Fortuna a hajdúságiakkal volt, a Debreceni VSC pedig bajnok lett!

Következhetett a fieszta, melynek következtében a Vasutas drukkerei ellepték a Széktói Stadion gyepszőnyegét, így a játékosok a VIP-ben emelhették magasba a serleget.

Méltó búcsú a szentélytől

Az élet úgy hozta, hogy a Kecskemét ismét meghatározó szerepet töltött be a DVSC történelmében: 2014-et írunk, a legendás Oláh Gábor utcai Stadion búcsúmeccse következett, amelyen a KTE érkezett Debrecenbe. A Loki számára ugyancsak fontos volt a találkozó, hajtott a Vasutas hetedik bajnoki aranyára. Az ünnepélyes rangadóból gálameccs kerekedett ki, igazi csodagólokkal: elég csak René Mihelic szabadrúgására vagy Kulcsár Tamás emelésére gondolni. Nincs ebbe semmi meglepő: a kiütéses siker után a pályán búcsúztak a stadiontól a szurkolók, szezon végén pedig az első hely is összejött.