A Debreceni VSC immár három mérkőzés óta veretlen, igaz nem is nyertek a hajdúságiak, viszont az utóbbi időben javuló tendenciát mutatott a Loki játéka. Legutóbb a sereghajtó Kecskemét ellen ikszeltek a hajdúságiak, így fordulnak a DVTK elleni keleti-rangadóra Nestor El Maestro tanítványai. A Diósgyőr egyébként az előző fordulóban játszott döntetlent a Ferencváros otthonában, de eddig felemás teljesítményt nyújtanak a miskolciak.

Debreceni VSC: Nestor El Maestro győzni szeretne Diósgyőrben

Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Győzni kell a rivális ellen

A DVTK-DVSC meccsek mindig nagy jelentőséggel bírnak, főleg a szurkolók szempontjából, hiszen köztudott, hogy jó viszonyt ápolnak a két klub ultrái. Ez aligha fogja érdekelni a pályán lévő játékosokat, mindkét együttes a győzelemre fog játszani. A DVSC szempontjából kiemelten fontos lesz a rangadó, ha nem szeretnének leszakadni a középmezőnytől. A Loki trénere, Nestor El Maestro úgy fogalmazott, mindent meg kell tenni a siker érdekében – A Kecskemét elleni meccsen voltak pozitív és negatív dolgok is, de úgy vélem, a döntetlennel igazságos eredmény született. Kielemeztük a mérkőzést és rengeteget dolgoztunk az elmúlt napokban, remélem, ez látszódni fog a teljesítményünkön is. Ahogyan korábban említettem, a cserék kiválóan szálltak be a KTE ellen, lehet változni fog az összeállítás is. A Diósgyőr egyébként egy kiváló gárda, nem véletlen vannak az ötödik helyen. Dinamikus jó futballt játszanak. Bízom benne, hogy meg tudjuk nyerni a szombati meccset – nyilatkozta a tréner.

Bárány Donát újabb gólokat szerezne

Forrás: Molnár Péter

Bárány Donát is nyilatkozott

A DVSC centere, Bárány Donát az elmúlt időszakban szép számmal termelte a gólokat, ennek köszönhetően az NB I. góllövőlistáján is előkelő helyen van a debreceni csatár. A közönségkedvenc úgy fogalmazott, végre szeretnék megnyeri a soron következő mérkőzés. – Az elmúlt meccseken sikerült végre pontokat szerezni, de nem lehetünk teljesen elégedettek. Szerencsére jönnek a gólok, remélem, az eredmények is fognak, ez a legfontosabb, mert a vonal alatt vagyunk.

Úgy látom, szervezettebbek vagyunk, de a bennmaradásért küzdünk. Minden találkozóra ugyanúgy készülök, bár szeretek Miskolcon játszani, a szurkolóink szempontjából is kiemelt a rangadó.

Igyekszem a legtöbbet beleadni – mondta a csatár.