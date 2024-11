A Debreceni VSC kulcsfontosságú meccsen fogadta a Kecskemét együttesét vasárnap este a Nagyerdei Stadionban. Noha kimondva, kimondatlanul a DVSC számított a találkozó esélyesének, nem lehetett előre inni a medve bőrére, hiszen a borzasztó formában lévő „Kecsó” mutatott már biztató jeleket Gera Zoltán gárdája. A találkozón Bárány Donát mesteri góljával a Loki szerezte meg a vezetést, de a KTE hamar fordítani tudott. Nestor El Maestro vezetőedző kettőt is cserélt: Dzsudzsák és Szuhodovszki érkezett a pályára, a hazaiak játéka pedig egy csettintésre feljavult, sorozatban jöttek a Vasutas helyzetei, amely végül a 80. percben Szuhodovszki révén érett góllá, a rangadó pedig 2–2-re végződött.

Debreceni VSC: Szuhodovszki Soma fontos gólt szerzett

Forrás: Kiss Annamarie

Debreceni VSC: Szuhó végre betalált a bajnokságban

Megközelítőleg egy esztendeje, hogy Szuhodovszki Soma klubrekordot jelentő összegért a DVSC-be igazolt. Sokan nagy reményeket fűztek a játékoshoz, aki egyébként nem is játszott rosszul az utóbbi időben, de a kecskeméti teljesítménye még várat (?) magára Loki-mezben. Nestor El Maestro debütáló meccsén a kispadon kezdett a válogatott labdarúgó, majd miután a pályára küldte őt a mester, fantasztikusan futballozott, végül pedig be is talált fejjel, amelynek köszönhetően pontot mentett a DVSC-nek. A lefújást követően Szuhó portálunknak úgy fogalmazott, nagy megkönnyebbülés, hogy végre betalált Debrecenben. – Nagyon örülök, hogy gólt szereztem, nagy megkönnyebbülés volt, amikor láttam, a kapuban kötött ki a fejesem. Érdekes, hogy pont a volt klubom ellen sikerült a gól, ettől függetlenül boldog vagyok. A gólig úgy érzem kezdeményezőbbek voltunk, több támadást is vezettünk, utána picit változott a mérkőzés képe, picit visszább is álltunk, próbáltunk kontrázni. Nagyot küzdöttünk, de a végén a győzelem nem jött össze. A vezetőedző egy jól felkészült szakember, karakán tréner, akinek határozott elképzelése van a labdarúgásról. A mester megköveteli a munkát a hétköznapok során is, még nem vagyunk abban az állapotban vagy taktikai szinten, hogy mindent meg is valósítsunk, de azon dolgozunk, hogy ez sikerüljön minél hamarabb – mondta a játékos.