Mint ismert, a szebb napokat is megélt Debreceni VSC-nél a Szrdjan Blagojevicset váltó Máté Csaba is lapátra került, így ideiglenesen a lassan állandó beugróvá váló Dombi Tibor irányítja a csapatot. A Loki öt bajnoki- és egy kupameccsen elszenvedett vereség után a Ferencváros ellen döntetlent játszott. Hétfőn a klub közleményéből kiderült, hogy a piros-fehérek a szombati DVSC-Győr mérkőzésre is a klublegendával készülnek, majd az új edzői stábot jövő héten mutathatják be.

Hamarosan eldőlhet, ki irányítja majd a Debreceni VSC labdarúgócsapatát

Forrás: NS-archív

Tapasztalható, hogy a sok változást követelő debreceni szurkolók részéről mindenkit felcsigáz, vajon ki lesz a következő tréner. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy a legfrissebb hírek szerint kikkel tárgyalhat a klub.

Valószínűleg nem ők lesznek a befutók a Lokinál

Feczkó Tamás már lenyilatkozta, hogy bár az elmúlt években többször is felmerülhetett a neve Debrecenben, a Lokitól érdemi megkeresés nem történt. Mint ahogyan a Kecskemét előző trénere, Szabó István sem lehet befutó. A nemrég Mátészalkáról menesztett, a Loki legendájának számító Sándor Tamás pedig úgy fogalmazott, hogy bár nem ugrana el a kihívás elől, de nem hívták a csapathoz. A Csakfoci információi szerint az NB II.-es Kazincbarcika jelenlegi edzője, Erős Gábor is jelölt lehet, ám portálunk úgy tudja, a szakember biztosan nem teszi át székhelyét a cívisvárosba. Bár az is egy opció lenne, ha Igor Bogdanovics ülne le a Loki kispadjára. Az NB1.hu még arról is írt, hogy felmerült opcióként az is, hogy a téli szünetig Herczeg András ül le a kispadra Dombi Tibor és Madar Csaba mellé, hiszen neki van pro licence, ugyanakkor a legfrissebb információink szerint a vezetők más edzővel egyezhetnek meg.

Bernd Storckkal is tárgyalhat a DVSC

Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: Bernd Storck vagy Kuznyecov Szergej lehet a DVSC vezetőedzője?