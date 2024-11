Egységre van szükség

A cégvezető azt is megjegyezte, most egységre és összefogásra van szükség a klubon belül. Mint mondta, a Nestor El Maestróval folytatott megbeszélések meggyőzték őket arról, hogy a lehető legjobb kezekbe kerül az együttes irányítása. – Az egyeztetések során leginkább rajta láttuk, hogy szeretné a feladatot, olyan felkészültséggel érkezett a személyes megbeszélésre, ami minket is meglepett és nagy örömmel töltött el. Nagyon meggyőző karrier van már eddig is mögötte, végigjárta a ranglétrát, hosszú ideig volt komoly kluboknál asszisztensedző, és a vezetőedzői tevékenységét sikerek és győzelmek jellemezték.

Nestor reálisan látja a csapat helyzetét, és tudja, hogy ezek a játékosok többre képesek, mint amit jelenleg mutatnak

– fogalmazott a Makray Balázs.

Nestor El Maestro szereti a kihívásokat

Nestor El Maestróval 2026 júniusáig kötött szerződést a Loki. – Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és ismét azzal foglalkozhatok, amit nagyon szeretek – hangsúlyozta a 41 éves tréner. – Nagyon várom a közös munkát a stábbal és a játékosokkal. Nagy megtiszteltetés és büszkeség, hogy mostantól én is a klub részesévé válhatok. A DVSC nagy név Európa ezen területén. A város és a klub hagyományainak, valamint a szurkolóknak is köszönhető, hogy nekivágok ennek a feladatnak. Jól haladtak a tárgyalások, és rögtön az volt az érzésem, hogy szeretnék együtt dolgozni a vezetőkkel, akiknek ezúttal is köszönöm, hogy engem választottak. Tisztában vagyok azzal, milyen nagy kihívás áll előttünk, de épp ezt szeretem benne.

Két hónapja, nyolc meccs óta nem nyert a csapat, ezen gyorsan változtatnunk kell. Láttam a Loki szinte összes bajnokiját az idényben felvételről, a legutóbbit élőben tekintettem meg a stadionban, de a Győr elleni meccset azóta már videóról is visszanéztem. Feljegyeztem jó és rossz dolgokat, amikre vissza fogunk térni.

Egyértelmű elképzeléseim vannak arról, min kell változtatni. Hétfőtől kezdve reggeltől estig minden tudásunkkal és tapasztalatunkkal azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk ezeket. Úgy gondolom, megvan a képesség csapatban ahhoz, hogy feljebb kerüljünk a tabellán, ha nem hinnék ebben, nem fogadom el az ajánlatot – mondta el Nestor El Maestro.