A Debreceni VSC a két bajnoki közötti szürke hétköznapok egyhangúságának megtörése érdekében időről időre a közösségi felületeire feltöltött videókkal kedveskedik a Loki és a labdarúgás szerelmeseinek. Ezekből a felvételekből sok érdekességet megtudhatunk a futballistákról.

A Debreceni VSC kapusa, Megyeri Balázs már Zinedine Zidane lövéseit is hatástalanította

Ha Bajnokok Ligája, akkor...

Múlt héten a klubnál arról kérdezték a Loki játékosait, hogyha a legrangosabb európai kupasorozatra, a Bajnokok Ligájára gondolnak, akkor melyik futballista jut először eszükbe.

Kocsis Gergő a Real Madrid brazil csatárát, Vinicius Juniort említette, Megyeri Balázs pedig a Manchester United legendáját, Ole Gunnar Solskjaert emelte ki. Érdekes, hogy Pálfi Donátnak, Yacobe Siluenak, Jorgo Pellumbinak, Szécsi Márknak, Ferenczi Jánosnak, Vajda Botondnak, valamint Brandon Dominguesnek egyaránt Cristiano Ronaldora esett a választása, míg Kocsis Dominik Lionel Messit mondta.

A Debreceni VSC játékosai korábban már több világsztárral is találkoztak

A hét elején a DVSC hivatalos TikTok felületére egy olyan videó is kikerült, melyben a debreceni focisták arra válaszoltak, hogy milyen sztárok ellen léptek már pályára.

Kusnyir Erik az AS Roma olasz játékosa, Stephen El Shaarawy ellen is megcsillogtatta már a tudását, Jorgo Pellumbi pedig már a Manchester City angol kiválóságával, Phil Fodennel is párbajt vívott. Kiderült, hogy Arandjel Sztojkovicsnak már a jelenleg a Genoában futballozó Mario Balotelli ellen is kellett védekeznie, Meldin Dreskovics pedig a Napoli csatárától, Khvicha Kvaratskheliától is elcsenhette korábban a labdát.

Szuhodovszki Soma szerint az Arsenal hajdani sztárja, a Zenitnél most edzőként tevékenykedő Andrey Arshavin volt a legjobb, aki ellen játszhatott, a legnagyobb nevet pedig Megyeri Balázs dobta be. A kapus 2010-ben a görög Olympiacos játékosaként egy jótékonysági meccsen az 1998-ban Aranylabdát nyert francia legenda, Zinedine Zidane lövéseivel is szembenézett.

Mint ismert, Dzsudzsák Balázs is jópár világsztárral is felvette már a versenyt, de a csapatkapitány a videóban nem szerepelt. A Loki 10-ese a sérülése után ugyan a héten már teljes értékű munkát végez, de még nem biztos, hogy ott lesz a pályán hétvégén a Kecskemét ellen.