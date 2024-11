Mint ismert, a szombaton 16 órakor kezdődő, Győr elleni NB I.-es mérkőzésen is Dombi Tibor irányítja majd a Debreceni VSC-t. A Loki-legenda immáron harmadik alkalommal segíti az együttest megbízott vezetőedzőként, eddig 2 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a bajnoki mérlege. Valódi kuriózum, mikor a "Bombázó" vezetésével lép pályára a Lokomotív, minden bizonnyal már csak miatta is sokan kilátogatnak majd a Nagyerdei Stadionba. Bár a legutóbbi hazai meccsen az ultrák levetették a mezt a játékosokról a szurkolók, ennek ellenére ezúttal is a futballisták mögött lesznek. Dombi Tibor irányításával hazai pályán még százszázalékos a DVSC, az eddigi debreceni meccsek felejthetetlenek voltak, természetesen az ünneplés sem maradt el.

Dombi Tibor a Zalaegerszeg elleni győzelem után a csapattal együtt ünnepelt a Debreceni VSC B-közepe előtt

Forrás: Napló-archív

2022. 09. 03.: Debreceni VSC–Fehérvár 1–0

Az addig nyeretlen DVSC a Nagyerdei Stadionban fogadta a Fehérvárt. A Loki háza táján ekkor nem volt egyszerű az élet, hiszen Joao Janeiro menesztését követően rendezték a rangadót, amelyen Dombi Tibor dirigálta Dzsudzsák Balázsékat. A végletekig kiélezett mérkőzésen végül a Vasutas szerezte meg a győzelmet, amelyet követően el is indultak felfelé a tabellán, a bombázó becenévre hallgató tréner pedig trikóját levetve ünnepelt a debreceni B-közép előtt.

Tudtad? A legtöbb bajnoki idényben eredményesnek Dombi Tibor bizonyult, aki az 1993/1994 és 1999/2000 közötti, valamint a 2002/2003 és 2008/2009 közötti bajnokság mindegyikében betalált legalább egy alkalommal.

A legtöbb mérkőzést a Loki színeiben Dombi Tibor játszotta, aki az élvonalban 437-szer ölthette magára a klub mezét.

A legtöbb válogatott mérkőzésen Dombi Tibor vehetett részt, a DVSC játékosaként 24 mérkőzésen lépett pályára a nemzeti csapatban.

A legtöbb bajnoki szezonban Dombi Tibor lépett pályára, 18 NB I-es idényt tudhat maga mögött.

A legtöbb érmet az NB I.-ben Dombi Tibor szerezte (10), tagja volt az arany- (6), ezüst- (1) és bronzérmes (3) csapatnak. A statisztika forrása: dvsc.hu

2024.08.31.: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE 3–1

Mikor Szrdjan Blagojevics távozott a gárdától, akkor is Dombi Tibor ugrott be. Nem indult jól a találkozó, hiszen a Loki korán hátrányba került. Azonban a ZTE elleni meccs második félidejében a házigazdák egyértelműen jobbnak bizonyultak, és végül 3–1-re nyertek. Mindenki a „megmentő edző” Dombi Tibi nevét skandálta, akkor tényleg fantasztikus volt az atmoszféra a Nagyerdőn.

A DVSC-Győr meccsre is érdemes kilátogatni!

Noha a Loki az ETO ellen legutóbb 3–0-ra nyert, a zöld-fehérek azóta jobb formába lendültek. Bármilyen eredménnyel is záruljon a szombati bajnoki, minden bizonnyal ez a meccs is tartogat majd valami olyan felejthetetlen pillanatot, amit még sokáig emlegethetünk.