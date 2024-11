Két magyar is kandidál a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) sportolói bizottságába. A nyolc helyre összesen 26-an jelentkeztek, ahova is az insidethegames.biz portál híre szerint köztük van a most is tag debreceni aerobikos, Hegyi Dóra, valamint a DSI Debrecen kiválósága, Senánszky Petra, mint úszó – tette közzé az MTI.

Forrás: Nemzeti Sport-archív / Napló-archív

A sportolói bizottság - amely képviseli és tanácsokkal látja el a versenyzőket a doppingellenes kérdésekben - három részből áll, ezúttal a 2-es csoportba választanak tagokat. A szavazásra december 10-12-én kerül sor online, s a megválasztott tagok 2025 és 2027 között dolgoznak majd. Az eredményt december 20-án hirdetik ki.