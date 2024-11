Óriási médiafelhajtás, és ezáltal hatalmas érdeklődés övezi a nagypapakorú Mike Tyson, valamint a youtuberből bokszolóvá avanzsált Jake Paul hét végi bokszmeccsét. A nem mindennapi ütközetet magyar idő szerint november 16-án, szombat hajnalban az egyesült államokbeli Arlingtonban található nyolcvanezres AT&T Stadionban rendezik, mely létesítmény a Dallas Cowboys amerikaifoci-csapat otthona. Fontos megemlíteni, hogy a meccs eredetileg július 20-án lett volna, de elhalasztották, mert Tyson fekélyt szenvedett egy repülőgép fedélzetén. Debreceni szakembereket kérdeztünk, ki nyerheti a meccset.

A debreceni küzdősportélet kiemelkedő alakjai nyilatkoztak a Tyson vs. Paul meccsről

Forrás: AFP/Timothy A. Clary

Különböző világok urai

A meccs iránti érdeklődés nemcsak a sportkedvelők, hanem az influencerek közösségében is átlagon felüli, hiszen két különböző világ emblematikus figurája csap össze. Az 58 esztendős, Iron Mike becenévre hallgató legenda a legfiatalabb nehézsúlyú bokszoló, aki világbajnoki címet szerzett; 58 profi meccséből 50-et megnyert, 44-szer kiütéssel diadalmaskodott. Profi pályafutása utolsó mérkőzését 2005-ben vívta, majd 2020-ban ringbe lépett a korábban négy súlycsoportban is világbajnoki övet szerző Roy Jones Jr. ellen, a harc végül megosztott döntetlennel zárult.

A 27 esztendős Jake Paul a világ egyik legismertebb és leggazdagabb influencere, a hírnevét youtuberként alapozta meg. Az amerikai sztár bokszpályafutása 2018-ban kezdődött, verekedett többek között egy influencerrel, az egykori kosárlabdázóval, Nate Robinsonnal, korábbi MMA- harcosokkal, Ben Askrennel, Tyron Woodley-val, Anderson Silvával és Nate Diazzal, valamint Andre August és Ryan Bourland profi bokszolóval. Paul összesen 11 meccsen harcolt, amiből 10-et megnyert, ebből hetet K.O.-val, s mindössze az aktív bokszolótól, Tommy Furytól szenvedett vereséget megosztott döntéssel.

A debreceni legenda szerint egy ütés is dönthet

A sportág kedvelői, illetve szakemberei hónapok óta azt taglalják, hogy a fiatalos lendület és fizikum vajon mire megy az önmagát gyilkológépnek tekintő egykori korszakos zseni ellen. Erre a kérdésre kereste a választ a Hajdú Online is. Szabó Sándor, a DVSC Ökölvívó Klub elnök-tulajdonosa egykoron a saját bőrén tapasztalta, hogy idősebb korban már nem egyszerű felvenni a kesztyűt az ifjú titánok ellen.

A meccs sportértékét nem firtatnám, viszont én is nagy érdeklődéssel várom az összecsapást, mert kíváncsi vagyok Mike Tysonra.

A párharc végkimenetelét nem tudom megjósolni, mert van Tyson, aki nagyon jó bokszoló volt, de öreg, míg az ellenfele nem olyan kvalitású, mint ő, viszont fiatal és erős. Anno a saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen nehéz volt egy-egy ilyen csata az ifjú titánok ellen a szorítóban. Szerintem tudni kell, hol a határ, s mikor kell szögre akasztani a kesztyűt. De örülök, hogy egy olyan klasszist, mint Tyson, újra láthatok bokszolni, s bízom benne, hogy jól felkészült, mert akkor jó meccset láthatunk.

Fogalmam sincs, ki nyer, ugyanis ebben a súlycsoportban, azaz nehézsúlyban egy ütéstől megborulhat bárki

– fogalmazott a 61 éves klubvezető, aki napjainkban is sportol, rendszeresen indul erőemelő versenyeken, legutóbb októberben szerzett Európa-bajnoki aranyérmet, világcsúccsal. – Ég és föld a felkészülés fiatalon, illetve az én koromban. Most már mindene fáj az embernek, ezért előre el kell tervezni, mit hogyan csinálok, nem úgy, mint huszonévesen, amikor mindig, minden feladatot teljes erőbedobással végeztünk. Tudom, min mehetett keresztül a felkészülés során Tyson, ez is egy olyan adalék, ami miatt neki szurkolok majd a meccsen – mondta Szabó Sándor.