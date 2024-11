Hosszabbítást követően, a rendes játékrészben a sírból visszahozva nyerte meg a meccsét a DEAC a jégkorong Erste Ligában pénteken. Az egyetemisták az utolsó percben egyenlítettek, majd a hosszabbításban Alexander Stensson lövését követően elhozták a két pontot a fővárosból – írta a klub honlapja. – Mindkét csapat támadó szellemben hokizott, már az elején nagy helyzetek voltak mindkét oldalon – elemzett Vaszjunyin Artyom vezetőedző. – Jókor és megérdemelten szereztük meg a vezetést, és a második harmad végén is már 3–1 volt a javunkra. Sajnos nem voltunk elég okosak, pedig ilyenkor tudni kellene menedzselni a hátralévő időt. Talán kissé könnyelműek voltunk, megengedhetetlen az utolsó pillanatokban, hogy gólt kapjunk. Mégis felálltunk és a lefújás előtt nem sokkal egyenlítettünk. Aztán pedig a magunk javára fordítottuk az eredményt, lehetett volna ebből három pont is, de akár egy sem – fogalmazott a tréner, aki a vasárnapi hazai meccsre is kitért. A fekete-fehérek a Sport Club Csíkszeredát fogadják 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokban.

DEAC: Rangadó következik

– Természetesen beszélhetünk pontokról, mert az is nagyon fontos. Ám ennél is lényegesebb, hogy egyre jobban teljesítsünk, mindig tudjunk fejlődni játékban. Hosszú a szezon, a saját stílusunk megtalálása kikerülhetetlen. Minden mérkőzésnek előrébb kell vinnie az együttest a rájátszás felé, nyilván lesznek hibáink és gyengébb meccseink is. Egyre jobban néz ki a gárda, úgy hiszem, a csapategység az erősségünk. Bízom benne, hogy ez vasárnap is sikerre vezet minket.