A szezon előtt téma volt a feljutás?

Amikor az előző idény második fele nagyon jól sikerült, azt beszéltük a vezetőkkel, hogy ez a jó irány, ezt kellene folytatni. Tavaly ugye az ötödik helyen zártunk összesítésben, de nem voltunk messze már akkor sem a dobogótól. Azt kommunikáltam a srácok felé, hogy két-három helyet előre tudunk lépni, és ez volt tulajdonképpen a cél, a feljutásról nem beszéltünk. Úgy gondoltam, ha jól sikerülnek az első mérkőzések, akkor elindulhat egy olyan folyamat, ami önbizalmat ad. Nagyon jól kezdtünk, elég sokáig, nyolc meccsen át nem hullajtottunk egyetlen pontot sem. Ez azért is volt fontos, mert tudtam, ha egy ilyen hosszú sorozatot sikerül produkálni, utána ha jönnek is hullámvölgyek, nem szakadunk le annyira. Így is történt, becsúsztak vereségek, de hamar ki tudtunk ebből jönni, és újra elkezdtünk nyerni, ezáltal maradtunk az élbolyban. Hogy mit hoz a tavasz, kérdéses. Sok függ attól is, miként erősítenek a riválisok.

A szezon nagyon jól kezdődött a DEAC számára és a végére is sikerült az élmezőnyben maradni

Forrás: deac.hu

Ezen a téren mi a helyzet nálunk?

Nézünk játékosokat, de az nagyon fontos a klub szempontjából, amit képviselünk. Itt azért nem úgy megy, hogy most vagy soha, és egy évre teszünk fel mindent. Itt építkezés zajlik, fejlődni kell a játékosoknak, stábnak, mindenkinek. Ez egy speciális közeg, amibe be kell illeszkedniük az újaknak, és erre nem mindenki tud, vagy képes rá. Úgyhogy amikor játékost keresünk, sok mindent figyelembe kell venni. Korai erről beszélni, ilyenkor még mindenki az előző évet próbálja kipihenni, átgondolni, hogy kellene a következő évben folytatni.

Miben kellene fejlődni ahhoz, hogy tavasszal még könnyebben nyerjük a meccseket? Azért amellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogy a házi góllövőlista élén védekező középpályások állnak.

Nagy szívfájdalmam is, mert ugye egykori csatárként szeretném azt látni, hogy a támadóink eredményesek. Egyértelműen ez egy olyan terület, amiben változnunk kell, ugyanakkor bizakodásra ad okot: annak ellenére az első helyen állunk, hogy ebben a szegmensben nem a legjobban teljesítettünk. Ha a támadók fejlődni tudnak, az még előrébb repíthet bennünket. Ők is nagyon sokat tesznek a csapat sikeréért, csak sajnos ez nem góllövésben nyilvánul meg per pillanat. Úgy érzem, ha nyáron, amikor sorra nyertük a meccseket, ők is megrúgják azt az egy-kettő góljukat, akkor már úgy megyünk bele a bajnokság további részébe, hogy nincs rajtuk olyan nagy teher. Most, hogy a feléig kevés találatot szereztek, kicsit rágörcsöltek. Az biztos, hogy itt jön elő az leginkább, amit sokan mondtak már nekem idősebb edzők is: bár csapatsportág a labdarúgás, de valahol meg egyéni is. Nem véletlen, hogy a világon mindenhol a támadók a legértékesebb játékosok, mert ez egy olyan poszt, ami mozgatja a futballt.