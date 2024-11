Idei utolsó bajnokiját játssza a DEAC a hétvégén, ugyanis vasárnap véget ér a szezon. A remekül teljesítő, jelenleg a második helyen álló együttes, két döntetlen és egy vereség után, a legutóbbi hétvégén 2–1-re győzött a Sényő otthonában. A Mátészalka elleni találkozó kiemelten fontos a DEAC-osok számára, ugyanis ezzel kiválóan lezárnák a szezont – olvasható a DEAC weboldalán.

Utolsó bajnokiját játssza a DEAC

Forrás: deac.hu

A DEAC mindenképp győzni akar

– Természetesen minden csapat fáradt már ilyenkor, ahogyan a mi játékosaink is, mert az idény végén járunk – nyilatkozta Urbin Péter vezetőedző. – Jót tett a hangulatunknak, hogy nyertünk Sényőn, és a srácok tudják, még egy meccsen összeszorított foggal kell küzdenünk. A Mátészalka kemény ellenfél lesz, az időjárás sem ideális, ma például nem tudtunk edzeni a havazás miatt. Valójában, a szezon utolsó meccse elsősorban már nem arról szól, hogy futballozva mit tudunk kitenni a pályára, bár ez is célunk. Most inkább küzdeni kell, és minden körülmények között behúzni a három pontot, a csapat erre képes – nyilatkozta a DEAC vezetőedzője, Urbin Péter.