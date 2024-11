A DEAC férfi röplabdacsapata a mostani szezonban még nyeretlen Szegedet fogadta szombaton az Extraligában. Fodor Antal legénysége a mai meccs előtt négy ponttal rendelkezett, olvasható a deac.hu-n.

A DEAC-os Lescay ezen a meccsen is termelte a pontokat

Forrás: deac.hu / Szolnoki László

Az első szett elején Da Rocha rossz nyitása után 5:4-re vezetett a Debrecen. Ezt az eredményt azért érdemes rögzíteni, mert a folytatásban végig a DEAC-nál volt a fór. Marlon blokkolását követően 13:9-re módosult az állás, a Tisza-partiak dallamos nevű trénere, Otávio Ricardo Ferrigno Machado először időt is kért. A folytatásban elég sok hiba tarkította a játszmát, ám ezt az egyetemisták kevésbé bánták, ugyanis Elleh villanásának hála már héttel lógtak meg (20:13). A vendégek még egy 3:0-s sorozatot produkáltak, de ezzel kis túlzással az utolsó puskaporukat is ellőtték (21:16).

Talán a szakasz legszebb pontját Lasecki jegyezte, akinek a szemfüles megoldását vastapssal honorálta a publikum, végül Marlon zárta le ezt az etapot (25:19).

Jött fel a Szeged, de végül hozta a meccset a DEAC

A második játszma első perceiben Lescay ütéseinek nem találták az ellenszerét a szegediek. Egyre több porszem csúszott be a gépezetükbe, így 13:11-nél először vezetett kettővel a DEAC ebben a periódusban. A nyitásokkal nekik és a vendégeknek is meggyűlt a bajuk, ezért sok látványos labdamenetet nem figyelhettek a drukkerek. A hajrában egy 5:1-es szériával rukkolt elő a Debrecen, ezzel pedig ezt a szettet is behúzták.

A harmadik játékrész szegedi malőrökkel indult, ekkor úgy nézett ki, hogy nagy különbség is kialakulhat a Debreceni Egyetem javára. Aztán néhány vitatható bírói ítéletből nem ők jöttek ki jól, így 14:13-nál egyre olvadt a fórjuk. A végjátékban Kiss Imre és Lasecki ászainak is hála kerültek közelebb a 3:0-s diadalhoz, amely végül össze is jött, hiszen az elsőhöz hasonlóan a harmadik periódust szintén 25:19-re nyertek.

A DEAC-nak ez volt a legsimább sikere a mostani idényben, ugyanis korábban a Pénzügyőrt és a Kazincbarcikát is 3:2-re verték. Bán Viktorék jövő pénteken Dunaújvárosban vizitálnak.