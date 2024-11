A DEAC röplabda együttese a Kecskemét otthonában zárja a hetet, a bajnoki vasárnap 19 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. Hat kör után a hírös városiak felemás mérleggel rendelkeznek a férfi Extraliga küzdelmeiben, ugyanis három siker mellett három fiaskó áll a nevük mellett. Fodor Antal tanítványainak a MAFC és a Fehérvár ellen nem jött össze a pontszerzés, ám a Pénzügyőrt, a Kazincbarcikát, a Szegedet és a Dunaújvárost is két vállra fektették. – Úgy gondolom, kétesélyes mérkőzés vár ránk, remélem, hogy a győzelem most nekünk jön majd össze – kezdte a beszélgetést Fodor Antal. – Ellenfelünk nemrég váratlan vereségbe futott bele a TFSE csarnokában, de ebből nem érdemes nagy következtetést levonni. A Kecskemét is az alapszakaszt az első négy között akarja zárni, így egy közvetlen riválissal csapunk össze. A kecskemétiek stabilan szerválnak, ezért kiemelten fontos lesz, hogy a nyitásfogadás jól működjön. Nem voltak óriási változások náluk a nyáron, a csapat magja már évek óta együtt szerepel, amiből profitálhatnak. A vállműtét utáni rehabilitációját végző Vlad Pavliukot leszámítva a jelek szerint mindenkire számíthat a hétvégén – árulta el a tréner a gárda honlaőjűnak.

A DEAC röplabdacsapata

Forrás: DEAC-archív

DEAC röplabda: Pavliuk visszatérőben

A DEAC röplabda együttese az előző három tétmeccsét 3:0-s diadallal abszolválta. A remek sorozat a Szeged ellen kezdődött, majd Dunaújvárosból hozta el az együttest a három egységet, csütörtökön pedig Veszprémben jutottak a legjobb nyolc közé a Magyar Kupában. – Nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy minden sikerből lehet önbizalmat meríteni. Amennyiben a szegediek jó napot fognak ki, akkor kis túlzással bárkinek megnehezíthetik a dolgát, így a legyőzésüket tartom a legértékesebbnek. A másik két összecsapáson különböző taktikai elemeket gyakorolhattak a játékosok, továbbá a cserejátékosok is több időt tölthettek a pályán – mutatott rá Fodor Antal.

Ahogy a szakvezető korábban már jelezte, egy nyári operáció miatt Vlad Pavliuk ebben az idényben még nem villoghatott a DEAC-ban. A jelek szerint az ukrán pontgyáros hamarosan visszaverekedheti magát a kezdőbe.

Szerencsére Vladnak nincsenek fájdalmai, ennek köszönhetően egyre inkább terhelheti a vállát. Jelenleg úgy fest, hogy akár az idei év végén is játszhat, de nem akarunk kapkodni, így a januári visszatérést tartom reálisnak

– zárta mondandóját Fodor Antal.