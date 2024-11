A hosszú hétvégén sem maradnak röplabda nélkül a DEAC-szurkolók, hiszen Fodor Antal legénysége szombaton 18 órától a Szegedet fogadja az Extraligában. A Tisza-partiak ebben az idényben eddig mind a négy bajnokijukon kikaptak – írta a deac.hu.

DEAC: Tisztelik az ellenfelet

– Valóban mi leszünk az esélyesebbek, ennek ellenére nem becsüljük le a Szegedet – kezdte a beszélgetést Kókai Balázs. – Valószínűleg a megszokott kezdőcsapattal kezdjük a találkozót, majd ha az eredmény kedvezően alakul, akkor a vezetőedző minden bizonnyal a cseréknek is bizonyítási lehetőséget ad. Nyilván reménykedem abban, hogy én is pályára léphetek – mondta fiatal tehetségünk. A mindössze 19 éves Kókai legutóbb a döntőesélyesnek elkönyvelt MÁV Előre ellen viszonylag sok játékpercet kapott. Fodor Antal bizalmát többek között egy látványos blokkal hálálta meg. – Azért is örültem annyira ennek a megmozdulásnak, mert ennek köszönhetően megszereztem az első pontomat az Extraligában. Szoknom kell még ezt a közeget, de ezen a mérkőzésen értékes tapasztalatokkal gazdagodtam. Az előző szezon óta készülök a felnőttekkel. A fiúk nagyon kedvesen fogadtak, ezért könnyen beilleszkedtem. A csapattársaim közül többek között Bán Viktortól, Imre Tibortól és Kun Benedektől is gyakran kapok hasznos tanácsokat. Bevallom, korábban nem gondoltam volna, hogy idáig eljuthatok, de nem állok le, mivel még vannak céljaim – hangsúlyozta Kókai Balázs.