Tartalékosan lépett pályára a DEAC kosárlabdacsapata Szolnokon, hiszen a régóta maródi Mócsán Bálint mellett a válogatott szünet alatt műtéten átesett Danilo Osztojics sem állt Andjelko Mandics rendelkezésére. Az Olajbányász rögtön a találkozó elején igyekezett kihasználni a center hiányát, Aimaq vezérletével a negyed első felében hétpontos vezetésre tettek szert (11–4). A debreceni szakmai stáb már épp az időkérésen gondolkodhatott, amikor Drenovac triplájával megkezdte a felzárkózást a DEAC, a következő percekben pedig egyértelműen átvették az irányítást, sőt Garamvölgyi duplája után sikerült kiegyenlíteni. Ezután sem lassítottak hajdúságiak, stabil védekezésükre alapozva igyekeztek gyors támadásokat vezényelni, melynek egy 13–0-s roham lett az eredménye, így Jovanovics két pontos büntetői ellenére is 13–17-et mutatott az eredményjelző tíz perc játékot követően. A második negyed kezdetén felváltva estek a kosarak, vendég részről a kétszámjegyű ponttermést hamar átlépő Drenovac mellett Anderson és Hőgye is megszerezte első pontjait egy tripla formájában, sőt Kovács is feliratkozott a pontdobók listájára, míg a hazaiaknál Szubotics és Aimaq volt nagyon aktív. A negyed derekán megtorpantak a fehér feketék, s bár a Tisza-partiak is rengeteg üres dobást hibáztak, Jovanovics betörése után előbb kiegyenlítettek, Pallai gyorsindításával pedig két perccel a félidő előtt újra átvették a vezetést (34–32). A negyed hajrájában újra felgyorsultak az események, s bár Garamvölgyi és Williamson távolijai után ismét döntetlen volt az állás, az utolsó momentum Pallaié volt, a bedobó utolsómásodperces hárompontosával 41–38-al vonulhattak az öltözőbe a felek.

DEAC kosárlabda: elrontott harmadik negyed

A fordulás után Pallai négy pontjával növelte előnyét a házigazda, de a debreceni válasz sem váratott magára sokáig, a két egykori szolnoki, Pongó és Williamson volt eredményes közelről, Garamvölgyi duplája után pedig már csak egy volt közte (45–44). Szubotics kosaraival ismét meglépett az Olaj, de a harcosan játszó DEAC tapadt ellenfelére, sőt a negyed második felében Anderson hármasával sikerült kiegyenlíteni (51–51). A negyed hajrája azonban ismét a hazaiaké volt, 12 pontjuk maradt válasz nélkül, így a záró felvonást kétszámjegyű fórral várhatták.

Az utolsó etapban Williamson egy pontos távolival ugyan megtörte a rossz sorozatot, de a hazaiak lendületét így sem sikerült, akik hatékony lepattanózásuknak és gyorsindításaiknak köszönhetően fokozatosan növelték előnyüket, olyannyira, hogy Lukács és Lewis zsákolása után már gyakorlatilag el is dőlt a találkozó (73–56). Tekintettel az év végi erőltetett menetre, a hátralévő időben Andjelko Mandics már egy alaposan megfiatalított csapatnak szavazott bizalmat akik éltek is a lehetőséggel, s bár tíz pontnál közelebb nem sikerült kerülniük, küzdeni akarásuk több, mint dicséretes volt. Örömteli, hogy a végjátékban két akladémista, Fekete-Gál Csongor és Falsár Botond is megszerezte élvonalbeli első pontjaikat, de a lényegen ez sem változtatott, a Szolnok megérdemelt, 80–67 arányú győzelmet aratott, írja a DEAC oldala.