Az elmúlt héten két fordulót is rendeztek az első osztályú kosárlabda bajnokságban, ám az időpontváltozásoknak köszönhetően Andjelko Mandics együttese mérkőzés nélkül maradt október utolsó hetében, közölte a deac.hu. A Falco elleni hétközi találkozót a címvédő nemzetközi szereplése miatt decemberre halasztották, míg a hétvégén esedékes 8. fordulós NKA elleni bajnokit kedden játsszák le a csapatok. Nem jött rosszul a közel másfélhetes szünet a DEAC kosárcsapatának játékosainak, hiszen a kiváló szezonrajtot követően a legutóbb kiábrándító pofont kaptak hazai pályán az eddig nagyon meggyőző játékot nyújtó Atomerőműtől.

Pécsre utazik a DEAC kosárcsapata

Forrás: DEAC-archív

A Pécsiek még a fehér-feketéknél is jobban indították a 2024-25-ös kiírást, hiszen az első öt bajnokijukat kivétel nélkül megnyerték, az Oroszlány, a Sopron, a Honvéd és az Alba Fehérvár után a PVSK együttesét is kétvállra fektették a városi rangadón. A mögöttünk álló héten azonban megtört a jó sorozatuk, hiszen - a nem sokkal azelőtt a cívisvárosiak által legyőzött - Körmend nyerni tudott Csirke Ferenc csapatának otthonában, majd ezt követően Pakson is vereséget szenvedtek. Az 5-2-es szezonkezdés ennek ellenére megsüvegelendő teljesítmény, melynek köszönhetően pont a debrecenieket megelőzve a tabella 4. helyét foglalják el. A baranyaiak helyzetét ugyanakkor több tényező is nehezíti, melyek közül kiemelkedik a csapat legjobbja, Ibrahim Durmo kiesése, aki 19 pontot és 10 lepattanót átlagolt az első négy fordulóban.

A győzelemért utazik el DEAC kosárcsapata

A Paks elleni fiaskó után minden bizonnyal jól jött az extra pihenő a hajdúságiak számára, hiszen a szakmai stábnak volt ideje a kiütéses vereséget követően mentálisan felrázni a csapatot, de a sebeket egyértelműen egy közvetlen rivális elleni idegenbeli siker gyógyíthatja be a legjobban. A házi pontkirály hiánya ellenére is rengeteg megoldandó feladat vár Garamvölgyi Ákosékra, az Abell-Nikolics-Bacsovics légióstrió mellett a válogatott Meleg Gergő semlegesítése is kulcsfontosságú lesz, csakúgy, mint a csapatnak fazont szabó, az egykoron Debrecenben is megforduló Kerpel-Fronius Gáspár lelassítása. Az alapcsapatot a DEAC-hoz hasonlóan a mecsekaljaiaknál is tehetséges akadémisták egészítik ki, akik közül Scherer Bálint tripláinak limitálására kell még nagyon odafigyelni.