Csütörtökön megműtik a DEAC kulcsjátékosát, Danilo Osztojicsot. A szerb center az NKA Universitas Pécs elleni idegenbeli bajnokin szenvedett lágyéksérülést, az ezt követő orvosi vizsgálatok pedig egyértelműen kimutatták, hogy a magasember műtéti beavatkozásra szorul. A játékos a legutóbbi ZTE elleni mérkőzést sérülten is vállalta, ám kihasználva a háromhetes válogatott szünetet, a héten kés alá fekszik. A műtétre Szerbiában kerül sor, a teljes felépülés várhatóan négy hetet vesz igénybe – olvasható a deac.hu-n.

A DEAC gyógytornásza elárulta a részleteket

Danilo lágyéki sérve már korábban kialakult, de a fájdalmak ellenére eddig tudta vállalni a játékot. A pécsi bajnokin viszont eszkalálódott a sérülése, így az orvosi és a szakmai stábbal közösen az a döntés született, hogy a válogatott szünetben kés alá fekszik. A rehabilitációt már a jövő héten megkezdjük, ha minden a tervek szerint halad, akkor a teljes felépülés négy hetet vesz igénybe.

– foglalta össze a játékos állapotát Takács Dániel, a DEAC gyógytornásza, majd kitért a keret többi sérültjére is.

– Mócsán Bálint felépülése a tervek szerint halad, a térde már szinte teljesen tünetmentes, egyre nagyobb terhelést kap, az egyéni rehabilitáció mellett hamarosan már a csapatedzéseken is végezhet bizonyos gyakorlatokat. Igyekszünk fokozatosan felépíteni, de ha minden jól alakul, akkor december végén, de legkésőbb január elején már újra pályára léphet. A keresztszalag-szakadást szenvedő Ságodi Róbert is egyre jobb állapotban van, ő az az év eleji műtétje óta keményen dolgozik, reményeink szerint 2025 elején ő is visszatérhet a pályára. A csapat többi tagja kisebb problémákat leszámítva szerencsére egészséges– zárta szavait a rehabilitációs szakember.