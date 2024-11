A DEAC-gyorsvonat Vecsésen sem lassított pénteken: Mándi Norbert legénysége a Pest vármegyei gárda csarnokában 28-26-ra nyert, ezzel megőrizte a második helyét az NB I/B tabelláján – hívta fel rá a figyelmet a deac.hu. Mint írták, nagy fegyvertény ez a győzelem, hiszen ezt megelőzően a vecsésiek hazai környezetben még nem hullajtottak pontot ebben az idényben.

DEAC kézilabda: Újabb sikeres szereplés, megőrizte pozícióját Mándi Norbert együttese az NB I/B-ben

Forrás: deac.hu

– A mostani szezonban az Eger elleni kupameccs mellett Vecsésen nyújtottuk az eddigi legjobb teljesítményt – kezdte az értékelést Mándi Norbert. – Nagyjából ötven percig szinte hiba nélkül játszottunk. Külön öröm, hogy a begyakorolt taktikai elemeket éles helyzetben is megvalósították a srácok. Az szintén fontos volt, hogy jóval magasabb tempót diktáltunk, mint a vecsésiek.

A nagy előnyünk birtokában kicsit lazábbá váltunk, ekkor pár könnyelműsködés is becsúszott, ennek hála felzárkózott a házigazda. Fontos tanulság, hogy egy pillanatra sem engedhetünk ki. Nem először fordult elő az, hogy a tetemes fór után magunkra húztuk az aktuális ellenfelet.

Összességében nem forgott veszélyben a sikerünk, ezt támasztja alá, hogy mindössze egyszer kerültünk hátrányba. Szép eredmény ez a diadal, mivel ebben a csarnokban nemrég a Budai Farkasok is kikapott. Akadtak élvonalbeli rutinnal rendelkező játékosok a másik oldalon, ennek ellenére az alapos elemzéseknek köszönhetően tudtuk, mik a gyenge pontjaik – mutatott rá a vezetőedzőnk.

A szakmai stáb döntése alapján Kiss Roland bizonyult a csapat legjobbjának Vecsésen. A bombázó nem érdemtelenül kapta meg ezt az egyéni díjat, ugyanis hét gólt szerzett a mérkőzésen.

– Rolinak a mérkőzés előtti edzéseken mutatott formája is bizakodásra adott okot. A három átlövős rendszer közepén remekül mozgatta a csapatot, illetve mindössze pár lövéséből nem született gól. Az sem mellékes, hogy védekezésben szintén voltak jó megmozdulásai. Roli mellett Kerezsi Ádámot és Kiss Axelt szintén ki lehet emelni. Keró ezúttal is elképesztő védőmunkát mutatott be, míg Axel a végén az időkérést követően fontos találatot szerzett, továbbá akadtak labdaszerzései is, valamint többször mentek bele. Kovács Bence ugyancsak dicséretet érdemel, hiszen az előnyszerzései sokat értek. A felsorolást folytathatnám, mivel mindenki kivette a részét ebből a győzelemből – mutatott rá Mándi Norbert.