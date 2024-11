A siker alapja az volt, hogy ezúttal is remekül védekeztünk, sok sáncunk és labdaszerzésünk volt, továbbá Boros Tomi is több nagy védéssel jelentkezett. Hogy mi lehet a titka az eddigi jó szereplésünknek? Kulcsfontosságúnak tartom, hogy nagyon egyben vagyunk, a nyáron érkezett kézilabdázók hamar beilleszkedtek. Nem csupán magunkért, hanem egymásért is küzdünk a pályán. Az sem mellékes, hogy bő a keretünk, így gyakorlatilag bárki nyerőemberré válhat egy-egy mérkőzésen