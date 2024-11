Az NB I./B-ben jelenleg második helyen álló DEAC kézilabdacsapata ebben az idényben eddig két gárdát győzött le a Magyar Kupában. Mándi Norbert tanítványai előbb a Diósgyőr skalpját szerezték meg, majd november 7-én az élvonalban edződő Egert búcsúztatták. A hétfői sorsoláson eldőlt, hogy a játékosaik az NB I.-es Gyöngyöst fogadják a negyedik fordulóban. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályban szereplő gárda kerül a legjobb nyolc közé. A találkozó kezdési időpontjáról még zajlanak az egyeztetések, de legkésőbb február elején le kell játszani a kupamérkőzést – olvasható a deac.hu-n.

A DEAC alakulata az NB I.-es Gyöngyöst fogadja a negyedik fordulóban

Forrás: Szolnoki László/ deac.hu

A Gyöngyös ebben az idényben csak egyszer nyert a legmagasabb osztályban, emellett ötször kikapott, míg három összecsapása remivel zárult. Az öt ponttal rendelkező alakulat jelenleg a 10. pozíciót foglalja el a tabellán.

Megéreztem, hogy a gyöngyösieket fogjuk kapni

– kezdte a beszélgetést Mándi Norbert. – Az aktuális helyezésük nem tükrözi azt, hogy milyen játékerőt képviselnek. Rengeteg sérülés nehezíti a dolgukat, ezért sem érdemes az eddigi eredményeikből kiindulni. Az előző körben csodát tettünk, bízom benne, hogy ezúttal is el tudjuk tüntetni az osztálykülönbséget. Nagyon örülnék, ha összejönne az újabb bravúr, de nyilván minden találkozó más. Nem éreztem azt, hogy az egriek lebecsültek volna minket, és biztos vagyok abban, hogy a következő ellenfelünk is felkészül majd belőlünk. Örülnék, ha a közeljövőben csapnánk össze a Gyöngyössel, de akkor sem lenne gond, ha jövőre lenne a mérkőzés, mivel ekkor már Hegedűs Patrikra és István Péterre is számíthatnánk. Petinek érdekes lenne ez a meccs, mivel korábban játszott a gyöngyösi gárdában – mutatott rá a vezetőedző.

DEAC-Gyöngyös mérkőzést a férfi kézilabda Magyar Kupában legutóbb 2022 októberében rendeztek. Ekkor csapatuk ugyan a papírformát nem borította, ám a 33-30-as vereség ellenére emelt fővel hagyhatta el a pályát.

Szép emlékeim maradtak meg erről az összecsapásról. Egy súlyosabb győri fiaskó után fogadtuk a Gyöngyöst, és a fiúk meg akarták mutatni, hogy a Győrben mutatotthoz képest jobb teljesítményre képesek. Nagyjából negyven-negyvenöt percig tartottuk a lépést a Heves vármegyeiekkel

– mondta Mándi Norbert.