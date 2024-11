A DEAC kézilabdacsapata egy héttel ezelőtt hazai környezetben vereséggel zárta a Budai Farkasok elleni rangadót, így ebben az idényben először nem szerzett pontot az NB I/B-ben. Mándi Norbert tanítványai szombaton a DVTK csarnokában javíthattak. Az bizakodásra adhatott okot, hogy gárdánk nemrég a Magyar Kupában már két vállra fektette a diósgyőrieket – írta a klubhonlap.

DEAC: Jó meccset játszottak

– Túlzás lenne azt állítani, hogy gólesővel indult a bajnoki, mivel az ötödik percben 1-1 szerepelt a kijelzőn. Kurucz Máté sok borsot tört a hazaiak orra alá, jobbátlövőnk a 11. minutumban már öt találatnál járt (2-6). Ezt követően többször is megléptünk héttel, például Csabai jó próbálkozásával 15-8-ra vezettünk a 26. minutumban. A szünetig sem tudott nagyon visszakapaszkodni ellenfelünk, az első játékrész utolsó sikeres lövése Kurucz nevéhez fűződött, ezzel 11-17-re módosult az állás. Mándi Norbert vezetőedző pár napja azt mondta a Diósgyőrről, hogy ha vérszemet kap, akkor bárkinek a dolgát megnehezítheti. Az első játékrészben nyújtott teljesítményünket figyelembe véve nem gondoltuk volna, hogy ezt a megállapítást a saját bőrünkön is megtapasztaljuk, ám nagyjából negyedórával a vége előtt minimális különbség lett a felek között (18:19). Ebben a nehéz helyzetben Pethő Ákos és Kiss Roland góljai is úgy kellettek, mint egy falat kenyér (19-22). A hátralévő időben kettőnél közelebb egyszer sem zárkózott fel a házigazda, vagyis mondhatjuk, hogy összességében kézben tartottuk a meccset. A 28-25-ös sikerből Kurucz Máte nyolc góllal, Boros Tamás pedig tizennyolc védéssel vette ki a részét – szerepelt a tudósításban.