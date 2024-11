A DEAC jégkorongcsapata bő egy hónappal ezelőtt csapott össze az Újpesttel össze az Erste Liga 2024/2025-ös szezonjában. Azon a találkozón 3–1-re legyőzték a debeceniek a házigazda lila-fehéreket, várható volt, hogy fűti őket a visszavágás vágya. Mivel péntek este hamar megszerezte a vezetést az egyetemi gárda, joggal lehetett bízni benne, hogy az első meccs után ismét le tudja győzni az egyébként remek erőkből álló Újpestet. Novotny volt az, aki a második percben megszerezte azt a fontos gólt, mely mindig meghatározza egy a mérkőzés alakulását. Kloz volt veszélyes, azonban elvétette az irányt, az UTE pedig kezdte összekapni magát. Nyilvánvaló volt, hogy a vendégeknek volt sürgősebb, be is vitték az egyenlítő találatot Dansereau révén. Nem sokkal később Culigin lökete majdnem ismét előnyhöz juttattatta a házigazdákat, azonban kimaradt a ziccer.

Nagy csatában maradt alul a DEAC jégkorong együttese

Forrás: DEAC

DEAC jégkorong: pedig vezettek

Az első szünet után Mihalik András adott passzt Molnárnak, az kimaradt, majd a Hetényi mamutjáról lecsorgót beverte az újpesti Kovács Alex. Sokáig nem kellett szomorkodni, a kapusvasról lepattant pakkot Dobmayer Dominik ütötte be a hálóba, pörögtek az események. Nem sokkal később Senfeld vette át a korongot, előtte, Rajna védte az életerős lövést. Meglódult az UTE, Páterka lőtt, majd Pokorni durvult, mehetett ki a vendégek játékosa. Bírta a gyűrődést és az emberhátrányt a lila-fehér gárda, Galoha is hiába lőtt, Rajna tudta a dolgát. Novotny kétszer is lőtt, másodszor igen távolról, kevéssel vétette el az irányt. A harmad vége felé Mihalik Gergő ágyúzott, az sem ment be, a harmadik gól egyelőre hiányzott. Hetényi Zoltán is bemutatott egy bravúrt, mindkét alakulat hajtott a három pontért. Ezután megvideózták a Hetényi által kikotort pakk felvételét, azt még megúszta DEAC, de egy óriási védelmi rövidzárlat után érkezett a gól. Hetényi Zoli kitette a védőjének a korongot, a lilák lelopták, Stevenson köszönte szépen és a kapuba ütötte.

A harmadik húsz percben adott volt a nem könnyű feladat, valahogy összeszedettebben védekezni, a kapu előtt pedig hatékonyabbak lenni. Rögtön a harmad elején Walker terült el a jégen, erősen vérzett, nincs finomabb kifejezés rá, fel kellett takarítani a vért a Debreceni Jégcsarnok játékteréről. Kicsivel később Klozt küldték le, de megúszta a Debrecen a hátrányt. Ám a vendégek a második hullámból megszerezték a negyedik találatukat is, Dansereau már másodszor talált be. A gól után ismét emberhátrányba kerültek hajdúságiak, Kovács Alex tüzelt, Hetényi Zoltán megálljt parancsolt a korongnak. Utána Mozernek nyílt esélye betalálni, Rajna valahogy kivédte a korongot. Egyre kilátástalanabb volt a Debrecen helyzete, ugyanis Rósa vert hatalmas dugót. Ezúttal egy vendégjátékost ültettek ki, Senfeld pedig remek gólt ragasztott a fővárosi kapuba, pislákolt a remény! Aztán Dansereau gólja pecsétet tett a három pontra. A hátralévő időben mindent megtett a Debrecen, hogy közelebb férkőzzön az Újpesthez, Bucskin még szépített. Hetényit is levitte a DEAC, de kapott egy egészpályás gólt, minden eldőlt – adta hírül az egyetemisták honlapja.