Két dobogós helyen álló csapat találkozott egymással az Erste Ligában: a harmadik DEAC a második pozíciót elfoglaló Budapest Jégkorong Akadémia otthonában vendégszerepelt. A meccs előtt a fővárosiak eddig öt ponttal gyűjtöttek többet, mint a fekete-fehérek, akik viszont két mérkőzéssel kevesebbet játszottak – írta a klub honlapja.

A Vasas Jégcentrumban rendezett összecsapás első harmada nagy küzdelmet, és sok helyzetet hozott, gólt azonban nem. A 8. percben Sofront küldték kényszerpihenőre a játékvezetők, ebben az időszakban beszorították a hazaiakat a debreceniek, Bucskin és Galoha előtt is több lehetőség adódott, de lövésüket blokkolták a védők, vagy a kapus védett. A BJA sikeresen kihúzta tehát az emberhátrányt, majd Novotnyt kiállítása miatt a DEAC-nak is akadtak nehezebb percei, de a próbálkozásokat sikerrel hárította Hetényi. Ahogy lejárt a cseh támadó büntetése, beroppant a jégre, lecsapott a korongra és hatalmas ziccerbe került, Farkas azonban a helyén volt. Nem unatkoztak a kapusok, mindkét oldalon kialakult több nagy helyzet, de a háló egyszer sem zörrent meg.

DEAC Jégkorong: Gólgazdag játékrész

A második harmad elején a fővárosi alakulat járatta a korongot a térfelünkön, Tóth Richárd és Szabó Dániel is kihagyott egy-egy lehetőséget, majd egy gyors ellentámadás végén Mozer lőtt mellé. A 31. percben aztán megszerezte a vezetést a DEAC: Galoha passzát Culigin lőtte a hálóba (0–1). Még egy perc sem telt el, és majdnem növeltük az előnyt a debreceni együttes, Mihalik András lövése azonban nem talált kaput. Pillanatokkal később Keresztes Levente góljával egyenlített a BJA (1–1), majd rövid idő alatt fordított a hazai alakulat, ezúttal Molnár Bálint volt eredményes (2–1). Megvolt a lehetősége az egalizálásra a hajdúságiaknak, de Mozer próbálkozásánál Farkas résen volt, mint ahogy a játékrész hajrájában Mihalik lövésénél is.

Kevés hiányzott

A harmadik játékrészből közel négy perc telt el, amikor egyenlített a DEAC: egy vendégtámadás végén Usztyinenko tálalt Culigin elé, aki a kapuba továbbította a pakkot (2–2). A hazaiak nagy erőket mozgósítottak, hogy visszaszerezzék az előnyt, és sikerrel is jártak, a 49. percben Keresztes asszisztját Schlekmann Márk váltotta gólra (3–2). Újra az egyenlítésért kellett tehát küzdenie a DEAC-nak, voltak is próbálkozások, de a hazaiak is veszélyt tudtak teremteni. Az utolsó két percet kapus nélkül játszotta a debreceni csapat, és mindent megtettek a gólszerzés érdekében, de nem sikerült a kapuba találni, így a BJA nyerte a mérkőzést 3–2-re.