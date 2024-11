Bő két év elteltével ismét a DEAC színeiben jégkorongozik majd Gőz Balázs, aki az idény végéig szóló szerződést írt alá az egyesülettel. A 32 éves hokis személyében egy tapasztalt, kemény védő tért vissza Debrecenbe, játékával stabilitást adhat a csapat hátsó alakzatának. Nem ismeretlen közegbe jön, hiszen korábbi csapattársai közül többen máig az egyetemi gárdát erősítik – írja a DEAC honlapja.

Gőz Balázs korábban már szerepelt a DEAC színeiben

Forrás: Czinege Melinda / Napló-archív

Gőz Balázs a 2008/09-es szezonban debütált a MOL Ligában nevelőegyesülete, a Miskolc színeiben, pályafutása nagy részében itt is játszott, illetve légiósként négy szezont eltöltött amerikai csapatokban, és volt egy franciaországi kitérője is. 2021-ben a DEAC-hoz igazolt, alapembere volt a Magyar Kupát nyert gárdának. Az Erste Liga alapszakaszában 33 mérkőzésen 14 pontot, a rájátszásban 14 meccsen 8 pontot termelt. A szezon végén elhagyta a cívisvárost, és a Budapest Jégkorong Akadémia HC gárdájában folytatta pályafutását, majd a bajnokság végén váratlanul szögre akasztotta a korcsolyát.

Az utolsó szezonom elején különváltak útjaink a kislányom anyukájával

– kezdte a beszélgetést a visszavonulásának okáról Gőz Balázs. – Borzasztóan nehéz volt profi sport mellett úgy kivenni a részem a kislányom életéből, ahogy azt én szerettem volna, ezért hoztam egy döntést: kiléptem a jégkorongos életből és beálltam főállású apukának. Jázminnak – aki egy hetet velem töltött, egy hetet pedig az anyukájával – ez volt az első éve az oviban, így neki is és nekem is nagyon jót tett, hogy sokat lehettünk együtt. Igazából nem gondolkodtam sokat ezen a döntésen, én akkor úgy éreztem, hogy ami reális volt számomra a hokiban, azt sikerült elérnem, ezáltal nem maradt bennem hiányérzet ilyen téren. Ez az élethelyzet a rengeteg kihívás mellett sok csodát is rejtett magában az elmúlt másfél évben. Kaptam egy kis ízelítőt a való világból, rájöttem, milyen jó dolga van egy sportolónak, mert „csak” annyit kell tennie, hogy játsszon. Megtapasztaltam, hogy milyen, amikor húsz-harminc évesen nem nyolcvan évesnek érzem magam a testemben, amit a jégkorongosok éreznek át igazán – sorolta a rutinos játékos.