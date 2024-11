Az Újpest elleni, hazai vereség után vasárnap este a FEHA19-hez látogatott a DEAC jégkorongcsapata. A hazaiak az előző körben csak hosszabbítás után szenvedtek vereséget a Fraditól. Remekül kezdtek a vendégek, és meg is szerezték a találkozó elején a vezetést Bucskin által, majd Szeles Martinnak kellett védenie. Nem sokkal később eltalálta a korong az egyik nézőt, de az orvosi stáb hamar a segítségére sietett. Zezelj volt veszélyes, miután Dobmayer által emberhátrányba került a Debrecen, ismét Szelesre volt szükség, hogy ne egyenlítsenek a hazaiak. Bogesics is tüzelt, az a pakk pedig fölé pattant. A hajdúságiak kihúzták bekapott gól nélkül a hátrányt, Siftar is kapura lőtt, Szeles Martin ihletett formában védett. Újra beszorította a Székesfehérvárt Vaszjunyin Artyom együttese, Bukor lőtt kapura, megúszták a házigazdák. Majd Hakanent gáncsolták a vendégek a kiállításból a korábbi debreceni Vedran Bogesics leporolta a hálót, így döntetlennél vonultak pihenőre a csapatok. Nem indult jól viszont a második harmad, vérszemet kapott a Székesfehérvár, azonban Bucskin újra megszerezhette volna a vezetés, ha nem véd a kapus. Galoha is megiramodott egy ellentámadás során, ő Melnyicsukba lőtt, majd Culigin is próbálkozott, az is a kapus kesztyűjében halt el. Tíz perc volt hátra, amikor Bajkó lövését fogta Szeles, ebben a periódusban nagyjából két percig a hazaiak is aktívak voltak. Erdőhelyi is megkínálta a cívisvárosi kapust, majd Bogesicset is leküldték, kettős emberelőnybe került a DEAC jégkorong együttese, Bucskin ki is használta.

Két pontot szerzett a DEAC jégkorong együttese

Forrás: DEAC

DEAC jégkorong: szerencsésen pattant

Az utolsó húsz percre maradt a döntés, a házigazdák rögtön megúsztak egy kiállítást, pedig egyértelmű volt a szabálytalanság. Az egyetemisták sorra puskázták el a lehetőségeiket, ez meg is bosszulta magát, tíz perccel a vége előtt Dobos révén kiegyenlített. Már a hosszabbításban, az aranygólért ment a meccs, Usztinyenko elől azonban lelopták korongot, pedig jól indult a támadás. Erdőhelyi passzolt Hakinenhez, Novotny lefülelte a pakkot, de nagy helyzetben elhibázta a sarkot. Utána Galoha lőtt, Melnyicsuk védett, megúszták a Fejér vármegyeiek. Horváth löketét ütötte ki a botos karjával Szeles, következett a szétlövés. Egy pont zsebben volt, az volt a kérdés, mely csapaté lesz még egy. Senfeld mellé durrantott, a másik oldalon Dobos beütötte, Bucskin gólt szerzett, Zezelj mellé lőtt. Novotny pakkját védte a kapus, Siftar cseleit nem ette meg Szeles Martin, Culigin viszont betalált. Farkas sem boldogult Szelessel, Mozer lökete pedig szerencsésen pattant meg, behullott a hálóba, a DEAC nyerte szétlövést, ezzel újabb két ponttal gazdagodott az Erste Liga küzdelmeiben – tudósított a debreceniek oldala.