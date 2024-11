A Gyergyói Hoki Klub együttesét fogadta a szezon eddigi meccsein remekül teljesítő DEAC vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokban. Egyik csapatnak sem sikerült jól a ráhangolódás az összecsapásra, a házigazdák a Budapest Jégkorong Akadémia otthonában kaptak ki a jégkorong Erste Liga előző fordulójában, a gyergyóiak pedig Dunaújvárosból távoztak pont híján. A kérdés az volt, melyik gárda tud javítani a kudarc után – olvasható a DEAC honlapján.

Küzdelmes meccset játszott a DEAC és a Gyergyó

Forrás: deac.hu

Mindjárt az elején emberhátrányba kerültek a fekete-fehérek, ezzel fel volt adva a lecke nyitásként. Vayrynen meg is kínálta Hetényit, aki a mamuttal védett, majd ismét a kapus ütötte ki a korongot. Sokáig nem sikerült tartani az állást, Csiszer már belőtte a pakkot a kapuba. Válaszul Culigin előtt nyílt lehetőség, de kaput eltaláló lövésig nem jutott. Imre is támadta a debreceni hálót, Hetényi Zoltán eszén azonban nem járt túl, a válogatott kapusa nagyszerűen teljesített. A Debrecen mind jobban élesztette a reményeket, azonban jól védekezett a listavezető, kemény munka volt feltörni a vendégek hátsó alakzatát, Mozer sem tudott betalálni. A vendégek a góljuk után inkább kivárásra játszottak, a DEAC pedig nem nagyon talált fogást rajtuk. Négy perc volt hátra, Bodó lövését Hetényi hatástalanította, majd az ellenakciót az utolsó pillanatban blokkolták a gyergyóiak. Jó volt a meccs, csak a hazai gól hiányzott. Ami szerencsére jött is, Usztyinenko távoli bombája majdnem kárt tett a hálóban is.

A második harmadban dőlt el a mérkőzés

A második harmad első percei megint mozgalmasan teltek, ahogyan megszerezte a DEAC a vezetést, szinte rögtön egyenlített a vendégek alakulata. Bukor Rajmund talált be 20:35-nél, s alig egy perccel később gólt ütött a piros-fehér gárda, Orban is eredményes volt. Mire a hazaiak rendezték volna a sorokat, emberhátrányba kerültek. Ez pedig végzetesnek bizonyult, mert átvette a vezetést a Gyergyó, Vincze Péter közelről lőtt a kapuba. Szinte minden hibát megbüntetett a GYHK, de még semmi nem volt veszve. Egy debreceni korongeladást követően Silvestre kínálta meg Hetényit, aki megint nagyot védett. Császárt kiküldték, a debreceniek próbálták góllá tenni az előnyt, ezt megúszták a gyergyóiak. Vayrynen aztán befordult a kapu elé, és beütötte a Gyergyó negyedik gólját. Galoha aztán korongot vesztett, lecsapott rá Gerads, ő is betalált. 5-2 volt ekkor a gyergyóiak javára.