A diósgyőri fiatalokkal sorsolták össze a DEAC jégkorongcsapatát a hoki Magyar Kupa második fordulójában, melynek első mérkőzését kedd este rendezték a Debreceni Jégcsarnokban. Nem az akadémisták számítottak a meccs esélyeseinek, természetesen ennek ellenére nem lazsálhattak a házigazdák sem. Hamar megjött az első gól, Dobmayer Dominik ágyúzását nem tudta védeni a borsodi hálóőr. Válaszul Horváth Benedek tüzelt a kapura, de Szeles Martin is a helyén volt. Oda-vissza zajlott a támadásvezetés, amikor Dobmayer Dominik ismét eredményes volt, távolról varrt óriási gólt a borsodi kapuba. Egy alkalommal közelről védett Szeles, majd kollégája, Budai már tehetetlen volt, amikor Jakabfy Csongor mattolta, egyre nagyobb lett a házigazdák előnye, amire azért számítani lehetett. Az utolsó percekben kétszer is elzúgott a korong a diósgyőri kapu mellett, maradt a 3–0.

Joggal örültek a DEAC jégkorongcsapatának tagjai

Forrás: DEAC-archív

DEAC jégkorong: kiütés lett a vége

Úgy tűnt, tényleg eldőlt a párharc már a második húsz perc legelején, röpke két perc alatt beütötte a DEAC jégkorong együttese a negyedik és az ötödik gólt is: Culigin, majd a válogatottban néhány napja bemutatkozott Mihalik András szerzett gólt. A rövid sarkot pedig ismét a nemzeti válogatott csapat újonca lőtte ki, elemében volt a csatár. A találat után bejött Buda Márton a ketrec elé, Vas János igyekezett javítani a helyzeten, de nyilván a nagy erőkkel támadó házigazdák ellen nem volt ellenszerük az akadémistáknak. Molnár Dávid és Bukor Rajmund is beköszönt, ez már kiütés volt. Két emberhátrányt is kibekkelt a Debrecen, és nagy előnnyel vonult pihenőre.

Beállt a cserekapus is

A harmadik játékrészben a kapus Grigorij Romanov is szerepet kapott, ő váltotta Szeles Martint. Mintegy tíz percet kapott a hálóőr a már takaréklángon játszó DEAC-ban, ami érthető is. Tíz perccel később ismét Szeles őrizte a debreceni hálót, majd újabb lehetőséget kapott Romanov, ez a meccs éppen alkalmas volt erre. Hét perccel a vége előtt Nemcsinyov passzából Pásztor József járt túl a debreceni cerberus eszén. Így sem forgott veszélyben a győzelem, a végén az erejével takarékoskodó Debreceni Egyetem fölényesen győzött, és fél lábbal a harmadik körben van. A visszavágót november 26-án rendezik a borsodi megyeszékhelyen – tudósított a hajdúságiak honlapja.