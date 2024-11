A Vákár Lajos Műjégpályán játszotta következő mérkőzését a DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga alapszakaszában, ellenfele pénteken este a Sport Club Csíkszereda volt. A vendégek két vereség után érkeztek Erdélybe, azonban a hazaiak sem voltak jobb passzban, a kilencedik helyen várták az egyetemistákat. Forsberg tálalt Részegh Tamás elé, máris emberhátrányba került a Debrecen Galoha szabálytalansága miatt. Nagyobb baj nélkül megúszták a hátrányt, a kapus Szeles Martin vezényelte DEAC-védelem túl sok helyzetet sem engedett a házigazdáknak. A cívisvárosiaké volt az első nagy kihagyott helyzet, Mozer közeli löketét hárította a csíki kapus, majd a kipattanó is kimaradt. Pörgött a meccs, Kreisznek kellett szabálytalanul megállítania a támadót, két percre ki is ült a hajdúságiak hokisa. Megkapta első fórját az egyetemi alakulat, Culigin elől felszedték a korongot a lövés pillanatában. Veszélyesebben játszott a vendégcsapat, de nem sikerült bevenni Adorján kapuját. Bő hét perccel a dudaszó előtt Ferencz-Csibi gólba tartó lövését nagy bravúrral védte Szeles Martin. Egy buli után Novotny lőtte telibe Adorjánt, hatalmas ziccer volt, a válaszul Szeles Martin állt a vártán: ismét védett, majd Lorraine magas korongját is lehúzta a lepkéssel.

Pont nélkül maradt a Szeredán a DEAC jégkorongcsapata

DEAC jégkorong: mindent kihagytak

Ugyancsak Lorraine nyitotta a második játékrészt egy látványosabb mozdulattal, blokkolták, majd Gőz Balázst találták vállon, de szerencsére hamar túltette magát ezen. Mihalik András szólózott, remekül gyorsult fel, Adorján védte a lövését. Sajnos négy perc elteltével Rokaly Szilárd kihasználta a DEAC védőinak figyelmetlenségét és a felső sarokba varrta a pakkot. Kár volt ezért, nem volt benne a levegőben a hazai vezetés. Alig valamivel később Mihalik Gergő elől mentettek ígéretes helyzetben. Próbált erősíteni a Debrecen, hiszen érezhető volt, ez a meccs megfordítható.

Tíz perc volt hátra, amikor Galoha remekül cselezte be magát Adorján ketrece elé a kaput megkerülve, ám nem jutott lövésig.

Lüktetett a találkozó, Márton rajtolt rá a kipattanóra, Szeles Martin fekve állta útját a korongnak. Péter Balázs is hatalmas ziccert hagyott ki, pontosabban Szeles tette a legjobb helyre a mamutját, óriási mozdulattal.

Adorján védése indította harmadik húsz percet. Alig valamivel később Mihalik Andráshoz játszott Kloz, a magyar válogatott csatár is a kapusba lőtt. Emberelőnyös helyzetben sem sikerült betalálnia a cívisvárosiaknak, sőt Mozer is nagyon közel járt a találathoz, ez is lepattant a tömörülő védőkről. A másik oldalon Láday próbálkozott, nem is egyszer, a harmadik lövése Szeles Martin testében halt el, majd Novotny ütött Adorjánba egy pakkot. Szinte felbillent a pálya, de a kapu torkából sem tudott betalálni Vaszjunyin Artyom alakulata, mintha átok ült volna a DEAC-on, semmi sem sikerült. A találkozó legvégén levitték a kapust a debreceniek, ám a létszámelőny ellenére ők kaptak gólt, Részegh Tamás beütötte a mindent eldöntő találatot az utolsó másodpercekben – tudósított a klub honlapja.