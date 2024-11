A Sport Club Csíkszereda ellen is győztesen állt helyt a Debrecen – számolt be róla a deac.hu. Mint írják, a pénteki, hosszabbítás után megnyert találkozó után a Sport Club Csíkszeredát fogadta a hajdúsági alakulat. Vaszjunyin Artyom együttese a BJAHC-t gyűrte le idegenben, ezáltal a szeredaiak nem számíthattak sok jóra. Vesztesen is távoztak.

Továbbra is jó formát mutat a Debreceni Egyetem alakulata, a DEAC jégkorongosai ezúttal a Csíkszereda csapatán kerekedtek felül

Forrás: deac.hu

Mozer hagyta ki a meccs első helyzetét, alig ütötte el a pakkot a bal kapuvas mellett. Nem sokkal ezután Kloz lőtt, az is kimaradt, hárította a szeredai kapus, majd nagy védést mutatott be ismét a hálóőr. Forsberg is majdnem betalált, ám Hetényi nagy bravúrral hárított. A vendégek megúszták az emberhátrányt. Nagy előnybe került a harmad közepén a DEAC, Culigin is majdnem beköszönt, azonban Sport Club kapusa remekül védett, pont ott állt, ahol kellett lennie. Szmirnov is majdnem eredményes volt, majd Hetényi Zoltán kapta le a korongot, könnyedébben, mint a lövés ígérte. Már csak négy perc volt hátra a harmadból, amikor ismét a szeredai kapusnak kellett védenie, nem sikerült betalálnunk. Bucskin még rátűzte fonákkal, ám góltalanul telt el az első húsz perc.

Továbbra is jó formát mutat a Debreceni Egyetem alakulata, jégkorongosaink ezúttal a Csíkszereda csapatán kerekedtek felül

Forrás: deac.hu

Az első lényeges esemény megint Simo védése volt, majd alig valamivel később Bucskin lőtt, azt meg megint védte a szeredai kapus. Ezek után Hetényi Zoli nagyot fogott, ismét elbizonytalanítva a Csíkszeredát. Bucskin gáncsolt, ki is állítottak, majd Becze bombáját hárította Hetényi Zoltán. Mozer újra megpróbálkozott egy lövéssel, a kipattanó után Bucskin tüzelt, majd Mozer eltalálta a háló felső sarkát. A debreceniek vezettek és jobban is játszottak.

Továbbra is jó formát mutat a Debreceni Egyetem alakulata, jégkorongosaink ezúttal a Csíkszereda csapatán kerekedtek felül

Forrás: deac.hu

Culigin kettőt vágott az utolsó szünet után, kettős emberelőnyben került a DEAC az utolsó harmad első felében, amikor kaptak egy gólt, ezzel 3–1 lett az állás. A hátrányt kibekkelték, és újra meccsben voltak. Egyre parázsabb lett a mérkőzés, a debreceni kapus is igyekezett védeni, meg is tette, remekül teljesített. A Csíkszereda mindent megtett, hogy közelebb férkőzzön a DEAC-hoz, mégis a házigazdák voltak a gyorsabbak. Újabb kiállítást úsztak meg a debrecenik, öt perc volt hátra, sejthető volt, hogy nekik áll a zászló. Stensson vétett egy hibát, Hetényi kivédte a korongot. A szeredaiak levitték a kapusukat, mindent megpróbáltak, mégis az egyetemisták jöttek ki jobban ebből, így nyert 4–1-re a DEAC.